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Демократична спілка угорців України просить Орбана підтримати вступ в ЄС

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Демократична спілка угорців України просить Орбана підтримати вступ в ЄС
Лідери угорських громад закликали всіх лідерів держав-членів ЄС підтримувати Україну на шляху євроінтеграції
фото з відкритих джерел

Представники угорської спільноти опублікували відкрите звернення з проханням підтримати Україну на шляху до ЄС

Лідери угорських громад Закарпаття звернулися до голови Європейської ради Шарля Мішеля та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з проханням підтримати початок переговорів про вступ України в ЄС. Текст звернення опублікувала ГО «Демократична спілка угорців України» на сторінці у Facebook.

«Ми, представники угорської національної спільноти Закарпаття, звертаємося до Вас з великою надією та проханням щодо підтримки рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі, запланованого на 14–15 грудня 2023 року», – йдеться у зверненні.

Зазначається, що Україна за останній рік продемонструвала значний прогрес у виконанні рекомендацій Європейської Комісії щодо забезпечення прав національних меншин. Представники угорських громад наголошують, що вони підтримують новий законопроєкт, прийнятий українським парламентом, який суттєво відображає інтереси національних меншин.

«Ми наполегливо закликаємо всіх лідерів держав-членів ЄС продовжувати підтримувати Україну на шляху євроінтеграції. Цей поступ у забезпеченні демократії та прав національних меншин є невіддільною частиною Копенгагенських критеріїв членства, і ми віримо, що Україна заслуговує на підтримку її зусиль у цьому напрямку», – зазначає спілка угорців України.

У зверненні також вказано, що навіть під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації Україна продовжує здійснювати необхідні реформи й залишається вірною своїм євроінтеграційним цінностям.

Звернення підписали голова Берегівської міської територіальної громади Золтан Бабяк, депутатка Закарпатської обласної ради Юдіта Петеї, голова Берегівської районної ради Карло Резеш, голова «Фундація україно-угорського регіонального розвитку молоді» Йосип Резеш та голова Демократичної спілки угорців України (УМДС) Ласло Зубанич. 

Нагадаємо, Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова.

Як повідомлялося, глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш повідомив, що його країна не підтримає рішення про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу, а також надання Україні 50 млрд євро до 2027 року. 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не надаватиме Києву військову підтримку, щоб «не продовжувати війну». Раніше він сказав, що Євросоюз не повинен розпочинати переговори з Україною про вступ до спільноти.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт має намір блокувати виділення додаткових грошей Україні з бюджету Євросоюзу, поки не побачить виразного обґрунтування цього заходу, а не просто пропозицію «дати більше грошей». 

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Теги: Закарпаття Угорщина Віктор Орбан Україна Європейський союз

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