Партія Саакашвілі хоче побудувати нову державу в Грузії

Очкується, що сьогодні по всій Грузії відбудуться мітинги

Партія Саакашвілі оприлюднила маніфест щодо принципів побудови нової Грузії

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі та заснована ним партія «Єдиний національний рух» оприлюднили в середу, напередодні 20-річчя «Революції троянд», маніфест про побудову нової грузинської держави. Про це пише Jam News.

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У маніфесті, зокрема, йдеться про відданість європейському курсу, а також необхідність надати рівні права та рівні можливості для всіх громадян країни. Його автори також стверджують, що зараз влада в Грузії «захоплена російським олігархом» Бідзіною Іванішвілі (колишній прем'єр-міністр, засновник правлячої партії «Грузинська мрія» – «Главком»).

«Будь-яка форма олігархії є ворогом грузинської держави та благополуччя її громадян», – йдеться у маніфесті. У ньому також наголошується, що «відновлення територіальної цілісності Грузії є головним завданням».

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Сьогодні, 23 листопада, Єдиний національний рух» має намір влаштувати у Тбілісі та інших містах Грузії святкові акції на честь 20-річчя «Революції троянд».

Голова парламенту, один із лідерів правлячої партії «Грузинська мрія» Шалва Папуашвілі у зв'язку з оприлюдненим маніфестом «Єдиний національний рух» заявив журналістам, що правління Саакашвілі призвело «до поганих результатів».

«Ми отримали авторитарний режим, який зневажає людську гідність, систему тортур громадян», – сказав Папуашвілі.

До слова, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі суді звернувся до чинної президентки Саломе Зурабішвілі із закликом помилувати його. Про це Саакашвілі попросив під час онлайн-включення на судовому процесі в Тбіліському міському суді. Саакашвілі також заявив, що бере на себе керівництво політрадою заснованої ним партії «Єдиний національний рух», проте додав, що поки зарано висувати його кандидатуру на посаду прем'єр-міністра Грузії.

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Нагадаємо, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі раніше закликав оголосити імпічмент президентці Грузії Саломе Зурабішвілі. Саакашвілі звинувачує Зурабішвілі у тому, що вона повністю втратила владу в Грузії та відвертає увагу від диктатури олігарха Бідзіна Іванішвілі, який фактично керує Грузією.