Маніпулятивні референдуми більше не будуть загрожувати Україні

КСУ визнав антиконституційним прийнятий при Януковичі закон про референдуми

Мовою оригіналу Референдум в понимании многих граждан - овеянный романтикой институт, который позволяет народу реализовать свою волю и символизирует подлинно демократическую страну. Ярким примером такой демократической страны является Швейцария, которую еще называют страной референдумов. Но, к сожалению, история ясно показывает, что не всегда

Богдан Бондаренко Експерт Центру політико-правових реформ

Богдан Бондаренко

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Конституційний суд України

КСУ визнав антиконституційним прийнятий при Януковичі закон про референдуми

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Референдум в понимании многих граждан - овеянный романтикой институт, который позволяет народу реализовать свою волю и символизирует подлинно демократическую страну. Ярким примером такой демократической страны является Швейцария, которую еще называют страной референдумов.

Но, к сожалению, история ясно показывает, что не всегда референдумы использовались по назначению, и что часто они становились инструментом в руках авторитарных режимов.



Еще в 1924 году Бенито Муссолини фактически подменил выборы референдумом, поскольку так можно было проголосовать только за фашистскую партию, - и это позволило ему получить абсолютное большинство впарламенте и установить диктатуру.



Адольф Гитлер запомнился не только массовыми убийствами и развязыванием Второй мировой войны, но и особой симпатией к референдумам. В 1934 году путем референдума были объединены посты президента и канцлера - и легитимизирована узурпация власти в руках фюрера («за» проголосовали 90%). В 1938 году референдумом был поддержан аншлюс Австрии и в форме референдума проведены выборы, в которых принимали участие только нацисты («за» - 99%). В 1936 году референдумом было легализовано нарушение Локарнского соглашения и обосновано введение войск в Рейнскую область («за» - 100%).

Таким образом, один из самых кровавых деятелей мировой истории использовал референдум для формальной легализации своих преступлений.



Новейшая история также дает достаточно примеров использования референдумов авторитарными режимами. В Туркменистане в январе 1994 года с помощью референдума президентская каденция Ниязова была продлена до 2002 года, хотя должна была закончиться раньше. В 1996 году Лукашенко провел референдум, с помощью которого ослабил парламентаризм, а в 2004 году он, опять же с помощью референдума, получил возможность избираться президентом Беларуси неограниченное количество раз.

Тот же стиль присущ и африканским диктаторам. В частности, Мугабе провел в Зимбабве в марте 2013 года конституционный референдум, который, помимо прочих изменений, позволил ему находиться во власти еще в течение двух сроков (при том, что он руководил страной с 1987 года).

Использование манипулятивных референдумов в региональных масштабах в интересах нынешних диктаторов ярко продемонстрировали псевдореферендумы в Крыму, Донбассе и Цхинвалськом регионе (Южной Осетии).

Еще одним свежим примером референдума в странах с культом лидера стали Турция и Эрдоган. На референдуме 2017 года турецкие избиратели поддержали предложение об изменении Конституции и фактическое установление суперпрезидентской республики. Основными новеллами будущей возрожденной Османской Империи стали также отмена должности премьер-министра (исполнительная власть сосредотачивается в руках президента), передача президенту права роспуска парламента, возможность продления пребывания Эрдогана на президентском посту до 2029 года. Кроме того, Эрдоган благодаря своим новым полномочиям сможет контролировать Высший совет судей и прокуроров - и таким образом обеспечивается контроль над судебной властью, а также получает право вводить чрезвычайное положение, при котором будут ограничиваться права и свободы граждан. В ситуации войны с курдами и при нынешних натянутых отношениях с соседями, Эрдогану даже нет необходимости искать поводы для введения чрезвычайного положения (тем более, что этот инструмент был опробован еще в 2016 году).

Таким образом, установление через проведение референдумов диктатур, которые приводят к нарушению прав и свобод людей как в 1934, так и в 2018 году является суровой реальностью. И практика использования манипулятивных референдумов в современном мире становится все шире. Уже новый пророссийский президент Молдовы Додон издал указ о проведении в сентябре 2017 референдума, по результатам которого он хотел получить право роспуска парламента, расширение своих полномочий и сокращение количества депутатов. Референдум не состоялся: сработал конституционный контроль - Конституционный суд Молдовы отменил президентский указ, а позже и временно отстранил себя выполнение полномочий самого Додона.

Современная Украина помнит проведение Россией псевдореферендумов в Крыму и на Донбассе для легализации военной агрессии против Украины.

Напомним, что именно Россия в 2012 году руками режима Януковича заложила бомбу в виде Закона «О всеукраинском референдуме», которая была вполне в состоянии уничтожить Украину как независимое государство. Этот закон позволял провести псевдореферендум на национальном уровне, менять Конституцию неконституционным способом, принимать законы в обход парламента и даже предусматривал введение цензуры на период проведения референдума.

Как сказал Юрий Ключковский, однин из лучших специалистов в области избирательного права и референдумов, который был в период «принятия» Закона народным депутатом Украины:

«Этот закону сделает референдум явлением абсолютно манипулятивным, в стиле тех, которые когда-то проводил Гитлер, утверждая свои расовые законы, или референдумов, которые проводил Лукашенко в Беларуси или Назарбаев в Казахстане. То есть, вместо средства народного волеизъявления он станет способом, когда на народный «одобрямс» будет выноситься то, что выгодно власти».

Более пяти лет продолжалась борьба гражданского общества против промосковского закона, который был протащен во времена режима Януковича с целью уничтожения Украины. И вчера, наконец, мы победили правовым демократическим путем.

Крайне важно, что нас защитил Конституционный Суд.

Вчера Конституционный Суд признал неконституционным закон «О всеукраинском референдуме» полностью! Такие решения восстанавливают доверие к КСУ и дают надежду на подчинение действий власти Конституции.

Юлія Кириченко, Богдан Бондаренко, експерти Центру політико-правових реформ

Джерело: Ліга.net

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