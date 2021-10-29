Директор фірми підозрюється у привласненні 4 млн грн на охороні паркмайданчиків у Києві

Підрядна організація не мала у штаті необхідної кількості співробітників для охорони паркувальних майданчиків

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру керівникові підрядної організації за фактом привласнення бюджетних коштів, виділених на охорону паркувальних майданчиків. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що упродовж 2017–2018 років комунальне підприємство «Житло-Сервіс» уклало з приватною фірмою договори про надання послуг з охорони паркувальних майданчиків.

Відповідно до умов договорів підрядник зобов’язувався за рахунок власного штату працівників здійснювати охорону паркувальних майданчиків. При цьому директор фірми, не маючи у штаті необхідної кількості співробітників, зазначав в актах виконаних робіт про їх повне і якісне виконання.

Надалі вказані акти були підписані директором КП «Житло-Сервіс», внаслідок чого столичному бюджету спричинено збитки на суму понад 4 млн грн.

27 жовтня за результатами розслідування директору приватної фірми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення коштів у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що в межах цього провадження прокуратурою повідомлено про підозру директору КП «Житло-Сервіс» за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Також правоохоронці повідомили про підозру начальнику служби безпеки та надзвичайних ситуацій комунального підприємства «Київпастранс» у службовій недбалості, що спричинило збитки у розмірі 3,3 млн грн, виділених на організацію охорони об’єктів критичної інфраструктури Києва.