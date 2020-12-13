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    Думки вголос

    Історія про лауреата Нобелівської премії, яка пояснює, чому розвалився Радянський Союз

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Історія про лауреата Нобелівської премії, яка пояснює, чому розвалився Радянський Союз

    І як така країна могла не здохнути?

    Мовою оригіналу

    Каждый раз, когда я слышу тоску по СССР и рассказы о том «какую страну про*рали», то вспоминаю многие факты о совке, которые не позволяют мне разделить эти чувства. У нас в семье СССР и советскую власть не любили. Сильно. И заслуженно. Вот вам одна из историй, которая объясняет и мое отношение к той «тюрьме народов» и то, почему она развалилась.

    Леонид Канторович, единственный советский обладатель Нобелевской премии по экономике, был человеком деятельным. В конце 1940-х годов он предложил Ленинградскому вагоностроительному заводу с помощью математических методов оптимизировать раскрой стальных листов. После их внедрения производство продукции значительно увеличилось, а количество отходов заметно уменьшилось. Несмотря на такие достижения вскоре руководство завода получило партийный выговор и прекратило сотрудничество с математиками. Оказалось, что, во-первых, из-за резкого уменьшения стальных отходов завод не выполнил план по сдаче металлолома. А во-вторых, план по выпуску на следующий год вышестоящие инстанции ещё увеличили, но завод практически не смог обеспечить этот прирост вследствие уже состоявшейся полной оптимизации процесса и достижения максимальной эффективности.

    После этой истории крупные предприятия СССР, которым так же предложил сотрудничество Канторович, не захотели с ним работать, чтоб не получать выговора от компартии. Но при этом они успешно ежегодно перевыполняли план по сдаче металлолома, макулатуры, древесной щепы и многого другого. И как та страна могла не сдохнуть?

    Джерело: блог Борислава Берези

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    Теги: Нобелівська премія СРСР
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