Події в Україні розвиваються за сценарієм серіалу «Слуга народу»

Борислав Береза Народний депутат 8 скликання

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Настрої українців знову дозволяють переконатися в тому, що від любові до ненависті є лише один крок

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Поприсутствовал при дискуссии нескольких политтехнологов. Они сходятся на мысли, что на фоне стремительно растущего разочарования властью, в обществе рождается запрос на наказание этой самой власти. И самые большие шансы заручиться поддержкой обманутых Зеленским избирателей будет иметь тот, кто максимально искренне и убедительно пообещает наказать его за невыполненные обещания и за все нарушения закона.

Если в финале Зеленский и его окружение будут осуждены, то общество это поддержит, а улица не станет защищать Зеленского. И это тревожный сигнал. Ведь настроения украинцев в очередной раз позволяют убедиться в том, что от любви до ненависти и от возведения в кумиры до свержения с пьедестала один шаг. И Зеленский этот шаг делает. Он это пока не понимает, а вот его окружение и свита хорошо уже видит свои перспективы. Тенденция уже не изменится и когда этой осенью наступит следующий финансово-политический кризис, то разбалансированная система начнет рушиться. Главное, чтоб нас и страну не привалило этими обломками.

И пока все идет по сценарию сериала. Там тоже случайный человек попал во власть, тоже подтянул своих друзей и близких и в итоге попал в тюрьму. А Украина в итоге развалилась. Там правда есть еще сказочное продолжение сериала о том, как украинцы принесли свое золото на Майдан... Но пока похоже, что украинцев принуждают нести его в ломбард. А в остальном очень интересная тенденция. PS Искренне поддерживаю выдвижение на местных выборах от «слуг» любых комиков, юмористов, ведущих корпоративов, друзей Зеленского и сотрудников Квартал-95. Жаль, что в стоматологи, хирурги и пилоты их нельзя избрать. Тогда бы до многих украинцев дошло бы быстрее, чем чревато подобное. Но ничего. Многие уже начали и так понимать.

Джерело: блог Борислава Берези

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