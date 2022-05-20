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    Думки вголос

    Сьогодні українська армія у центрі уваги

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українські воїни заслужили повагу цілого світу - Сьогодні українська армія у центрі уваги
    Українські воїни заслужили повагу цілого світу
    фото: ЗСУ

    Вороги України використовують кожну можливість для дискредитації ЗСУ

    Армія – це головна частина українського суспільства та запорука нашої Перемоги. Наша славетна армія захищає Державу та громадян. Я вважаю, що не треба розділяти армію на Нацгвардію, ЗСУ, прикордонників, ТРО та інших. Тому що всі вони захищають Україну зі зброєю в руках та забеспечують можливість існування України.

    Це все захисники України. І всі вони у прицілі прискіпливою уваги. Про це знають і друзі і вороги нашої Неньки. І саме тому можна побачити, що вороги України, як зовнішні так і внутрішні, використовують кожну можливість для дискредитації ЗСУ та для просування зневіри у сили наших воїнів у свідомість громадян України.

    Але наша армія сьогодні не просто з народом, а вона і є народ. І наші командири, на всіх рівнях, не якісь заїзжи варяги, а вони є частиною української армії, що виросли в її рядах та загартувались в запеклих боях з окупантами з 2014 року. Тож вони за свої дії не тільки несуть величезну відповідальність перед побратимами та країною, а ще й підтверджують свої компетенції, кваліфікацію, досвід, патріотизм та вміння відстоювати національні інтереси.

    Ще раз повторюю, що саме армія стала запорукою існування нашої Держави. Наші командири всіх рівнів мають довіру у солдат, а для реалізації будь-яких планів Маршала необхідні перемоги українських воїнів на полі бою.

    Вірте в українських воїнів! Вірте в Залужного! Вірте в нашу Перемогу! І разом ми досягнемо всього!

    Джерело: блог Борислава Берези

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    Теги: росія окупанти ЗСУ армія війна українці Україна патріотизм окупація солдат #stoprussia
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    Сьогодні українська армія у центрі уваги