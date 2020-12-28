Влада вирішила перестати тестувати українців, щоб покращити коронавірусну статистику

У владі згадали ідею Зеленського про те «щоб закінчилася війна треба просто перестати стріляти» і зменшили кількість тестів в 5 разів

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Креативные парни у нас во власти. Они посмотрели, что при проведении 70 000 тестов за сутки выявляется более 16 000 новых больных COVID-19.

Поэтому они вспомнили идею Зеленского о том «чтоб закончилась война надо просто перестать стрелять» и уменьшили количество проводимых тестов в 5 раз. Нужно просто перестать тестировать украинцев и статистика улучшится.

До такого креатива не додумались власти Германии, Израиля или Канады. Либо потому что они не очень креативные, либо потому что они не цифры подгоняют под желаемый результат, а хотят знать, что происходит в стране, чтоб понимать как реагировать и какие меры применять.

Жду теперь ярких заявлений от Зеленского, Шмыгаля и Арахамии, что раз такой низкий уровень заболеваний в стране, то и вакцинация украинцам не нужна. А для большего эффекта можно проводить не более 1000 тестов в день. Тогда статистика будет еще лучше.

Джерело: блог Борислава Берези

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