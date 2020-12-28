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    Думки вголос

    Влада вирішила перестати тестувати українців, щоб покращити коронавірусну статистику

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Влада вирішила перестати тестувати українців, щоб покращити коронавірусну статистику

    У владі згадали ідею Зеленського про те «щоб закінчилася війна треба просто перестати стріляти» і зменшили кількість тестів в 5 разів

    Мовою оригіналу

    Креативные парни у нас во власти. Они посмотрели, что при проведении 70 000 тестов за сутки выявляется более 16 000 новых больных COVID-19.

    Поэтому они вспомнили идею Зеленского о том «чтоб закончилась война надо просто перестать стрелять» и уменьшили количество проводимых тестов в 5 раз. Нужно просто перестать тестировать украинцев и статистика улучшится.

    До такого креатива не додумались власти Германии, Израиля или Канады. Либо потому что они не очень креативные, либо потому что они не цифры подгоняют под желаемый результат, а хотят знать, что происходит в стране, чтоб понимать как реагировать и какие меры применять.

    Жду теперь ярких заявлений от Зеленского, Шмыгаля и Арахамии, что раз такой низкий уровень заболеваний в стране, то и вакцинация украинцам не нужна. А для большего эффекта можно проводить не более 1000 тестов в день. Тогда статистика будет еще лучше.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: статистика вакцинація коронавірус
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