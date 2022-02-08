Пропаганда Кремля активно просувається на західних сайтах

На російському першому каналі обсмоктують «героїзацію убивць» британськими таблоїдами

Взагалі-то, я ніколи не займаюся розвінчуванням російських фейків, навіть коли вони стосуються особисто мене – з тієї причини, що це марна трата часу. Кожна пропаганда розрахована виключно на свою аудиторію. Російський глядач не споживає українську інформацію, і навпаки. Тобто, переважна більшість її просто не дивляться, а якийсь мізерний відсоток дивиться «для поржать».

Але після серії публікацій про мене у британських ЗМІ рашистські пропагандисти стільки разів написали про те, що я вбиваю мирне населення (в тому числі, уявіть собі, маленьких дітей!), причому їхні боти пишуть цю й подібну маячню англійською на західних сайтах, маскуючись під британців і штатівців...

Наші пропагандисти теж не святі, я з 2014-го року безуспішно боролася з тим, що противника, воюючу на боці Росії сторону, в наших медіа замість «колаборантів» називали «терористами». Ох... Все це дуже сумно.

Але до того, що роблять їхні пропагандисти, навіть я з моїм досвідом інфовійн і звичкою нічому не дивуватися – звикнути не можу. Ну, добре, вони впарюють своїм цивільним фейки про те, що снайпер може вбивати мирне населення.

Сподіваюся, всі розуміють, що снайпер – взагалі чи не єдиний хлопець зі зброєю, який гарантовано не може вбити цивільного, бо бачить свою ціль в оптику

Артилерист може схибити, бо стріляє із закритих позицій і цілі не бачить, на міні сапера випадково може підіріватися і цивільний, якщо лазитиме там, де не треба. А снайпер єдиний чітко бачить силует цілі: бронежилет, каску, зброю...

Не кожен снайпер взагалі схоче працювати по пересічному піхотинцю противника, йому кулеметника чи командира подавай. Є навіть снайпери-піжони, які відмовляються працювати на занадто для них близькій дистанції, бо близька ціль – це непрестижна ціль, а хлопці хочуть мати повагу в професії.

І оце ж я думаю: ну, добре, впарюють вони цю маячню цивільним. Але ж їх і російські військові читають і дивляться. І чудово розуміють, що вони брешуть. Але мовчать, бо знають, що так треба.

І ставлять себе тим самим – воїни, які вже ризикували і ще будуть ризикувати життям, і багато хто загине, бо ми таки навчилися ефективно їм протидіяти – на одну дошку з оцими от верескливими пропагандонами. В голові не вкладається.

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Джерело: блог Олени Білозерської

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