Рада зобов'язана підтримати європейські антитютюнові законопроекти

Щороку від тютюнопаління в Україні помирає понад 85 тисяч людей, або понад 230 — щодня

Це — справжня епідемія, до якої призвела агресивна маркетингова політика тютюнових корпорацій при повному потуранні з боку держави. І найгірше те, що все більше молоді втягується в тютюнопаління, зокрема й через нові гібридні технології впливу на свідомість — цигарки зі смаком малини чи суниць, поширення продажу електронних цигарок, які начебто менш шкідливі та доступні для молоді, ларьки, що стоять на кожному кроці з тютюновими виробами на привабливому передньому плані.

Тому разом з представниками громадськості, які борються за збільшення тривалості життя, українців ми розробили два законопроекти — №2820 та №4030а, які здатні не допустити збільшення вживання тютюну в Україні, спрямовані на ускладнення доступу до тютюнових виробів, особливо неповнолітніх, та відповідно можуть зменшити в майбутньому смертність в масштабах нашої держави.

Я наполягаю на тому, щоб зробити сигарети непривабливими — аби не тільки патрлогоанатоми в моргах дивились на знищені раком легені курців, а і самі курці при житті могли подумати про руйнівні наслідки тютюнопаління для їхнього здоров'я.

Тому підготовлені законопроекти відповідають світовій практиці зменшення поширеності куріння та впроваджують положення Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну в українське законодавство.

Так, законопроект №2820, відповідно до Директиви 2014/40/ЄС, пропонує заборонити сигарети з ароматизаторами, збільшити графічні попередження про шкоду куріння на пачках сигарет та друкувати їх з обох боків пачки у верхній частині, зобов’язати виробників тютюнових виробів звітувати про склад продукції та її вплив на здоров’я людини, заборонити продавати електронні сигарети неповнолітнім та встановити чіткі вимоги до вмісту й маркування цих пристроїв, заборонити рекламу тютюну в Інтернеті.

Законопроект №4030а значно обмежує тютюновий маркетинг — забороняє розміщувати сигарети на відкритих вітринах магазинів, покращує умови для захисту людей від тютюнового диму в громадських місцях.

Обидва законопроекти отримали схвальну оцінку від Офісу віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Міністерства охорони здоров'я, Всесвітньої організації охорони здоров'я, Світового банку, коаліції громадських організацій «За вільну від тютюнового диму Україну» та були підтримані профільним Комітетом Верховної Ради з питань охорони здоров'я.

Але розглянути їх у парламенті виявилося не так легко. Для того, щоб вивести це питання з-під контролю Комітету з питань охорони здоров’я, тютюновим лоббі було придумано хитру схему.

Так, народні депутати від податкового комітету, які традиційно виступають на боці бізнесу, чим би він не займався, з подачі тютюнових корпорацій зареєстрували альтернативний законопроект 2430-д, який тепер буде розглядатися у податковому комітеті виключно з технічної податкової позиції, а не з позиції охорони здоров’я.

У цьому законопроекті вже відсутні вимоги про маркування пачок сигарет із великими графічними попередженнями про шкоду куріння і не встановлено заборони на рекламу електронних сигарет. І я не сумніваюся, що після додаткового “доопрацювання” до другого читання він буде повністю вихолощений таким чином, щоб жодним чином не зачепити інтереси тютюнових корпорацій. Про захист здоров’я і життя наших наших співгромадян не йтиметься.

Я закликаю керівництво Верховної Ради не йти на поводу тютюнового лоббі та внести на розгляд парламенту законопроекти №2820 та №4030а.

Подумайте про те, що нас з кожним роком стає менше на сотні тисяч, і темпи вимирання щорічно прискорюються. Ми стаємо слабкими, вразливими, неконкурентними. Тютюнові корпорації не збанкрутують від обмежень, а здоров’я нації ми повинні зберегти.