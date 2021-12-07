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    Думки вголос

    Як Зеленський віддячує Коломойському і чому $10 тисяч діти не отримають

    Одне зрозуміло на 100%: Коломойським діткам скидатися не буде - Як Зеленський віддячує Коломойському і чому $10 тисяч діти не отримають
    Одне зрозуміло на 100%: Коломойським діткам скидатися не буде
    Зображення: apostrophe.ua

    Для державного бюджету сума «1+1» чомусь постійно дає від’ємні значення

    Є один мінерал, за яким Україна обіймає перше місце в світі. Його запаси в Україні більш як в 2 рази вищі ніж в ПАР – найближчого конкурента.

    Це – марганцева руда.

    Її монопольно видобуває олігарх Ігор Коломойський. Руду на ферросплавних заводах олігарха Коломойського перетворюють на ферромарганець і експортують.

    Так ось в 2021 році вартість ферромарганцю досягла космічного рівня. Понад 2100 доларів за тону. Це в 2 рази більше ніж в 2020 році.

    На графіку відкриті дані по котирування ферромарганцю.

    Ви уявляєте який обсяг чистої валюти впало в руки Коломойського?

    А ще помножте це на те, що заводи Коломойського корупційним шляхом купляли майже за дарма електроенергію у державних компаній Центренерго та Енергоатом. Обидві до речі з 2019 року за прямої участі олігарха стали збитковими. Тобто з одного боку рекордні ціни на продукцію і найменші ціни в Європі на струм за рахунок держави, тобто за наш з вами.

    Але це не все.

    Що нам з цих прибутків? А майже нічого.

    Минулого тижня Рада прийняла закон 5600, який збільшує податки усім українцям. Його нам презентували «антиахметівським». І Ахметову справді дещо підняли ставку ренти на видобуток залізної руди, як власне і малому і середньому бізнесу підняли податки.

    Але поруч із цим із законопроекту вилучили норму, яка підвищувала й ренту монополісту у видобутку марганцю.

    Нікопольський завод феросплавів за 9 місяців отримав 3,6 млрд грн чистого прибутку, Запорізький – 1,2 млрд грн. Тобто на фоні збитковості Енергоатому та Центренерго, які належать державі рекордних цін на світових ринках доходи олігарха зросли вдвічі за 1 рік – десь до 7 млрд по результатах року.

    На наступний день президент обіцяв діткам, правда лише тим які народились з його появою, платити по 10 000 чи 20 000 доларів. Начебто з руди. Я дуже хотіла щоб діти нехай і в 2037 році мали таку можливість, однак одне зрозуміло на 100%: Коломойським діткам скидатися не буде.

    Тай самої ренти не вистачить на такі суми. Більш того уявіть якою буде ця сума після 18 років інфляції. Я вже не кажу про страшенну дискримінацію дітей, які народилися до приходу до влади Зеленського.

    Щоб пояснити як сталось, що Коломойський не скидатиметься, достатньо сказати, що за закон 5600 проголосувало 21 з 21 депутатів депгрупи За Майбутнє, яка як вам відомо контролюється бізнес-партнером Президента і без якої у Слуг вже нема більшості.

    Колеги називають цей союз «1+1». Але для державного бюджету сума «1+1» чомусь постійно дає від’ємні значення.

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    Теги: Ігор Коломойський діти Рінат Ахметов олігархи Енергоатом Володимир Зеленський Центренерго За майбутнє
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    Як Зеленський віддячує Коломойському і чому $10 тисяч діти не отримають