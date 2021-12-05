Про вечірку блогерів із трагічним фіналом. Що насправді роблять ці люди?

Чим небезпечний наш час...

Напишу і я про цю вечірку блогерів з трагічним фіналом. Ця історія насправді дуже показова, на жаль

Знаєте чим небезпечний наш час? Він створив цілу армію людей, які продукують тонни контенту, що часто по суті є безглуздим. І чим більший треш, тим більше хайпу, тим більше підписників і лайків. Як результат: з одного боку рекламні контракти для найвідоміших блогерів, з іншого-тисячі тих, хто хоче зайняти місце перших будь якою ціною. Не кажучи вже про дітей і підлітків, які не хочуть вчитись, щось знати і вміти. Докладати зусиль, стати зіркою спорту, музикантам чи щось вміти робити. Вони хочуть бути блогерами та інфлюенсерами. І починається змагання хто запостить ще дурнішу фігню. А змагання це не просто може мати, а вже має сумні наслідки. І такі правила гри – хайп стає жорстокішим, хейт і погрози безкарними, а нетерпимість одне до одного перетворюється на ненависть і бажання знищення.

Тут не буде ніякого висновку. Висновок і вибір кожен для себе робить сам. І за душу та за совість свою теж кожен відповідає сам. Тільки колективний вибір хай потім нікого не дивує.

Детальні подробиці про скандальну вечірку читайте тут:

Джерело: блог Марії Бурмаки

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