Чому Аваков виліз з берлоги. Післямова до двох інтерв'ю Арсенборісича

Аваков хоче показати, що без нього в країні нічого не вирішуватиметься

Передивився нарешті 2 інтерв'ю Авакова.

Ну, й мені особисто абсолютно зрозуміла їх головна мета й причина.

Поспішу всіх розчарувати - справа не в Сергієві Стерненку. І не в протестах навколо нього. Авакову насрати на нас і нашу думку – адже він себе мнить «патріотом-державником», який діє на віки. І що йому ці наші «мишачі двіжі».

А от що я чітко зчитав – так це його бажання, щоб всі лаври за санкції щодо медведчука не дісталися тільки зе й Данилову. В персональній картині світу арсенборісича саме він і є головним хранителем державності і поборником національних інтересів.

Йому пофіг, що його не люблять. Ну тобто як – «чорт» його, звичайно, ображає на особистому рівні бакінського вірменина. Але він вважає, що це – ну типу плата за велич)) А ось те, що за санкції всі дякують не йому, хоча він себе вважає реальним співавтором їх – от це для нього важливо. Впевнений, що саме це його і змусило вилізти з барлогу.

Ну, й звичайно, ще одна ціль цих балаканин з Мосійчук та Гордоном – показати, що без нього в країні нічого не вирішуватиметься. Він – типу головний балансир, центр ваги та мірило всіх мірил. Хочете щось вирішити серйозне? Без нього – ніяк.

Найбільша лажа полягає в тому, що абсолютно не бачу, хто здатен його збити. Зеленський за нього триматиметься як за єдиного, здатного захистити від вулиці й дати хоч якусь системність його наброду випадкових людей на Банковій. Порошенко з ним явно не бажає сваритися. Для Льовочкіна і Ко – він гарний партнер, який допоміг ушкварити всім ненависного насправді Медведчука.

Так що гарних новин у мене для вас немає – Аваков нікуди поки що не подінеться((

Джерело: блог Богдана Буткевича

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