  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Богдан Буткевич
рус
    Думки вголос

    Чому Аваков виліз з берлоги. Післямова до двох інтерв'ю Арсенборісича

    Авакову байдуже, що його не люблять - Чому Аваков виліз з берлоги. Післямова до двох інтерв'ю Арсенборісича
    Авакову байдуже, що його не люблять

    Аваков хоче показати, що без нього в країні нічого не вирішуватиметься

    Передивився нарешті 2 інтерв'ю Авакова.

    Ну, й мені особисто абсолютно зрозуміла їх головна мета й причина.

    Поспішу всіх розчарувати - справа не в Сергієві Стерненку. І не в протестах навколо нього. Авакову насрати на нас і нашу думку – адже він себе мнить «патріотом-державником», який діє на віки. І що йому ці наші «мишачі двіжі».

    А от що я чітко зчитав – так це його бажання, щоб всі лаври за санкції щодо медведчука не дісталися тільки зе й Данилову. В персональній картині світу арсенборісича саме він і є головним хранителем державності і поборником національних інтересів.

    Йому пофіг, що його не люблять. Ну тобто як – «чорт» його, звичайно, ображає на особистому рівні бакінського вірменина. Але він вважає, що це – ну типу плата за велич)) А ось те, що за санкції всі дякують не йому, хоча він себе вважає реальним співавтором їх – от це для нього важливо. Впевнений, що саме це його і змусило вилізти з барлогу.

    Ну, й звичайно, ще одна ціль цих балаканин з Мосійчук та Гордоном – показати, що без нього в країні нічого не вирішуватиметься. Він – типу головний балансир, центр ваги та мірило всіх мірил. Хочете щось вирішити серйозне? Без нього – ніяк.

    Найбільша лажа полягає в тому, що абсолютно не бачу, хто здатен його збити. Зеленський за нього триматиметься як за єдиного, здатного захистити від вулиці й дати хоч якусь системність його наброду випадкових людей на Банковій. Порошенко з ним явно не бажає сваритися. Для Льовочкіна і Ко – він гарний партнер, який допоміг ушкварити всім ненависного насправді Медведчука.

    Так що гарних новин у мене для вас немає – Аваков нікуди поки що не подінеться((

    Джерело: блог Богдана Буткевича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Арсен Аваков санкції Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Анатолій Матвійчук
    Анатолій Матвійчук

    Народний артист

    Отар Довженко
    Отар Довженко

    Журналіст

    Павло Розенко
    Павло Розенко

    ексвіце-прем'єр-міністр України

    Андрій Павловський
    Андрій Павловський

    Експерт з питань соціальної політики

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies