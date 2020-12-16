Нацгвардією продовжують керувати кадри, які активно придушували «майданівський заколот»

Якщо ви сподіваєтеся, що Нацгвардія з таким керівництвом не виконає злочинний наказ – то не сподівайтесь

Надивився я вчора на тисячі ментів та нацгвардійців на Майдані, яких вигнали бити ФОпів. І вирішив нагадати нам всім, хто ж буде давати команду бити і стріляти людей, коли терпець у народу урветься. Тим більше, що досвід є, традиції 2013-2014 дбайливо збережені. Вже двома владами поспіль.

Отже, як ви думаєте, хто вчора командував Нацгвардією на Майдані? Прекрасний, підготовлений кадр. Такий собі генерал-лейтенант Миколенко. Той самий, що відповідав ще у Внутрішніх військах за ті-таки масові заходи. Ви можете бачити це чудове обличчя на фото. Він у нас – випускник Сімферопільської школи замполітів. І активно брав участь в придушенні «майданівського заколоту» – на тій самій позиції. Фоточки цього кадра докладаю. Наприклад, з сумновідомим керівником «беркуту» Косюком, який тепер втік до рашки. І там займається тим самим – б'є неугодних владі.

А хто ж у нас начальник Миколенка? Ну, ще й його кум на додачу? Теж прекрасний кадр. Генерал-лейтенант Сподар. Випускник Донецького політрукського вчилища 1992 року випуску. Тобто, це ще радянський кадр. Головний політрук же ВВ в часи Януковича – тобто, людина, яка відповідала за те, що ВВ-шники достатньо сильно ненавиділи «майдаунів» та іншу «бандерівську сволоту».

Пам’ятаєте скандал, коли нацгвардійці в Кривому Розі цьогоріч з червоними прапорами бігали? Це все його рук справа. Він, як кажуть мої джерела в Главку НГУ, і є досі головним натхненником збереження в частинах НГУ «музеїв» з прапорами частин НКВС, на базі яких більшість цих підрозділів були створені. Головний ідеолог, який надихає простого солдата пи*дить народ, якому цей солдат, по ідеї, й присягає. Особливо чудово, коли мова йде про срочників.

Але йдемо далі. Вінчає обстановочку третій кум. Не жартую, вся ця трійця куми – знову ж таки, мої джерела в Главку НГУ це підтверджують. Так от, це такий собі генерал-майор Гарчу. Він гагауз за етнічним походженням, теж замполіт, випускник Ленінградської школи політруків. Відповідає за бойову підготовку.

Фактично, НГУ зараз керують ось ці три замполіти. А Сподар знаходиться в чудових стосунках з аваковим. Під крилом якого робить все, щоб НГУ знову стала ВВ. Точніше, щоб ВВ залишалися каральними полками НКВС. У нього ще й права рука, перший бригадний генерал в історії НГУ – такий собі Ященко. Звичайно, теж політрук, й помічник політрука, не якийсь там бойовий офіцер, ви що. Хіба таким можна довіряти?

Таваріща Сподара злі язики звинувачують в тому, що в 2000-ні він ще й займався хабарями на миротворчих місіях України. Тобто, нібито брав по кілька тисяч доларів з бажаючих відправитися в них. Від України. До речі, цікаво, що під час Майдану Сподар собі придумав лікарняний. Ну як найбільш розумний. Миколенко, як ви бачите на фотках, разом з сумновідомим Кусюком і «беркутом» бив людей і вірно виконував накази яника. А таваріщ Гарчу в цей момент командував ВВшною охороною тюрем в Криму. Тобто, вертухай-політрук. Мякітка як вона є.

От саме ця політруківська мафія нині керує НГУ. А, тримайте ще вишеньку на тортик. Пам’ятаєте такого полковника Василя Пилипенка? Він ще засвітився на фотках з 18 лютого 2014 року з розгону на Інститутській – на тлі побитих в м’ясо професора КПІ та його сина (ви теж цю фотку можете внизу знайти)? Так ось, після Майдану його відправили керувати Харківською Академією НГУ. Це там, де випускники співали «афіцери, афіцери» на випускному – про це ще Сергій Стерненко знімав відос, пригадую. Так от, його на певний час зняли звідти після скандалу. Але політруківська мафія своїх не кидає. І таваріщ Сподар його швиденько забрав до себе на роботу в Главк. Замполіт замполіта ніколи не кине, угу. І ось тепер ось ці замполіти захопили керівництво в НГУ. Чи то пак – Внутрішніх військах.

Так я це все до чого. Якщо ви сподіваєтеся, що Нацгвардія з таким керівництвом не виконає злочинний наказ – то не сподівайтесь. Бо вже мають досвід. І виконували. З великим бажанням та натхненням. Це так, до мого вчорашнього посту про необхідність розуміти, що в разі революції по нам одразу будуть стріляти.

Джерело: блог Богдана Буткевича

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