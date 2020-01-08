Олександр Фельдман подарував харків'янам унікальну колекцію старожитностей



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Харківський історичний музей отримав трипільський посуд і культові статуетки з зібрання Фельдман Фемелі Музеум (Feldman Family Museum)

Вартість колекції артефактів - понад 10 млн грн

Народний депутат України Олександр Фельдман, якому днями виповнилося 60 років, передав Харківському історичному музею імені Сумцова десятки унікальних артефактів: трипільський посуд і культові статуетки з зібрання Фельдман Фемелі Музеум (Feldman Family Museum).

Вартість колекції старожитностей - понад 10 мільйонів гривень.

За словами мецената і колекціонера, йому приємніше дарувати, ніж отримувати подарунки.

«Трипільська культура є однією з найзначніших і найяскравіших сторінок в археологічному літописі України. Я мрію, щоб харків'яни пишалися музеями свого міста, а туристи з різних країн приїжджали в нашу країну і моє рідне місто культурно провести вікенд. У нас цікава історія, багата культура, прекрасні вчені й художники. Нам є чим здивувати світ. Потрібно тільки берегти культурну спадщину, повертати на батьківщину надбання України і примножувати їх», - зазначив Фельдман.

Відзначимо, що частина подарованої колекції вже була представлена в Галереї «АВЕК» на виставці «Спадщина предків», що мала великий успіх у харків'ян і викликала великий всеукраїнський резонанс. Офіційна церемонія її вручення приурочена 100-річчю провідного музейного закладу Слобожанщини. За словами фахівців, завдяки подарунку мецената Харківський історичний музей зможе істотно розширити свою експозицію.

Дарування відбулося в рамках програми «Спадщина», що реалізується Міжнародним благодійним фондом «Фонд Олександра Фельдмана» вже 15 років. За цей час українським музеям були передані безоплатно сотні творів мистецтва і предметів, що представляють культурно-історичну цінність.

Нагадаємо, що у рамках проекту «Спадщина» в 2004 році Олександр Фельдман передав Харківському художньому музею твори японського мистецтва, а Музею природи Харківського університету ім. Каразіна - колекцію рідкісних морських раковин.

У 2005-08 рр. Харківському художньому музею були передані авторські літографії Марка Шагала, Пабло Пікассо, Анрі Матісса, Жоана Міро, Сальвадора Далі, а також полотна Іллі Рєпіна і Олексія Бекетова.

У 2009 році - Музею мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків - твори мініатюрної пластики Японії і Китаю, в 2010 році цьому ж музею - зразки старовинної японської зброї, а Львівській національній галереї мистецтв - колекцію творів японського мистецтва.

У 2012 році Національному заповіднику «Хортиця» в Запоріжжі передані в дар холодна зброя козацьких часів.

У 2015 році Фонд Олександра Фельдмана повернув в Україну картину Корнеліса Пуленбурга «Аркадський пейзаж» втрачену під час війни, а також скіфський бронзовий лутерій, викрадений раніше з музею в Переяславі, і передав їх Музею ім. Ханенків.

У 2018 році Національному науково-природничому музею було передано колекцію рідкісних і викопних молюсків.