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109 тисяч російських репостів антисемітських наративів

glavcom.ua
Росія давно стала джерелом антисемітизму
фото з відкритих джерел

Спалахи антисемітських настроїв і чуток серед росіян сталися на початку епідемії Covid-19 та на початку війни з Україною у 2022-му

Посол Ізраїлю у РФ Олександр Бен Цві відзначив, що державного антисемітизму в Росії він не спостерігає, а побутовий завжди був і завжди буде.

109 тисяч російських репостів антисемітських наративів фото 1

Цього ж дня на одному з «воєнкорівських» Telegram-каналів з’явилася пісня відомої колись музичної групи, але з промовистим підписом.

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Насправді, коли дипломати (обережні у висловлюваннях через посаду) говорять про відсутність державного антисемітизму у РФ, треба подивитися на 109 тисяч репостів антиєврейських наративів у російських соцмережах за три останні роки.

Виходячи з цього графіку, спалахи антисемітських настроїв і чуток серед росіян сталися на початку епідемії Covid-19 та на початку війни з Україною у 2022-му.

109 тисяч російських репостів антисемітських наративів фото 3

Пояснення просте: коли відбувається щось погане і важко зрозуміле, росіянам потрібен образ ворога, на якого можна було б списати те, чого вони не розуміють. 

Цей ворог буває двох типів:

  • Внутрішній – усередині власної еліти (як, наприклад «єврей Греф» – голова правління «Сбербанк Росії»).
  • Другий – зовнішні євреї (у вигляді «світового уряду колективного Заходу» й т. д). Саме вони, в уявленні росіян, «вносять розбрат серед слов'ян». 

Мислити по-іншому, ніж у контексті «світової сіоністської змови», росіяни не те що не хочуть, а просто не вміють.

Історичний (як побутовий, так і майже неприхований державний) антисемітизм заважає. Який культивувався, зокрема, і «великою російською літературою» – достатньо Достоєвського згадати. 

Читайте також: Путін та євреї. Як Росія прямує до державного антисемітизму
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Теги: росія путін антисемитизм росіяни

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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

109 тисяч російських репостів антисемітських наративів
109 тисяч російських репостів антисемітських наративів
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