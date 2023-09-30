Масована нічна атака: скільки дронів знищено на Одещині

Уночі російські терористи випустили по Україні близько 20 дронів-камікадзе

У ніч на 30 вересня під час масованої атаки ворожими ударними дронами підрозділами Військово-Морських сил було знищено два «Шахеди». Про це повідомляє ВМС Збройних сил України.

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«На Одещині під час нічної атаки окупантів силами та засобами Військово-Морських сил ЗС України було збито два дрони-камікадзе SHAHED-136», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 вересня окупанти завдали ударів з повітря по Вінницькій області. Є влучання в об'єкт інфраструктури.

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Повітряні сили ЗСУ повідомляли про «Шахеди» на території регіону.

Вранці стало відомо, що вночі РФ атакувала Україну дронами-камікадзе типу «Шахед». Окупанти випустили по Україні не менше 20 безпілотників.

Ворог випускав ударні безпілотники зі східного узбережжя Азовського моря і з мису Чауда в Криму. Безпілотники були спрямовані на південь Одещини і знову були спрямовані за непростими маршрутами. У тому числі, маневруючи, намагалися обійти систему протиповітряної оборони для того, щоб увійти не тільки в південні, а й у центральні регіони України.