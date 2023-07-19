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Міністр оборони Британії сказав, завдяки чому Україна зможе виграти війну

Діана Гасюк
glavcom.ua
Міністр оборони Британії сказав, завдяки чому Україна зможе виграти війну
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес
фото з відкритих джерел

Воллес вважає, що російський диктатор Володимир Путін не наважиться наблизитися до НАТО

Україна може виграти війну, оскільки Росія крихка. Своєю чергою, НАТО діє як стримуючий фактор для РФ. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє The Guardian.

Відповідну заяву Воллес зробив на конференції Інституту Блера в Лондоні. Він вважає, що російський диктатор Володимир Путін хоч і говорить про «червоні лінії», але не наважиться наблизитися до НАТО.

«Росія дуже обережно ставилася до території НАТО. Ми не бачили нападів на такі регіони, як Естонія чи Латвія. Вони були абсолютно уважними до НАТО. Росіяни були дуже обережні, щоб переконатися, що вони не провокують. Ви можете заперечити, що альянс сам діє. Стримуючий фактор статті 45 діє», - сказав Воллес.

За словами Воллеса, конфлікт в Україні став каталізатором «відродження» НАТО після кількарічного періоду «стагнації». Він вважає, що Україна має потенціал перемогти в цій війні.

«Я думаю, що війну можна виграти. Я вважаю, що Росія набагато крихкіша, ніж хочуть визнати росіяни... Розкол в ієрархії російської армії цілком реальний, кількість втрат жахлива», - додав глава Міноборони Британії.

Раніше повідомлялося, що голова Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі заявив, що від контрнаступу України не варто очікувати швидких результатів. Однак підготовка до нього була складною. 

До слова, ЗСУ стримують ворожі сили на Куп'янському та Бахмутському напрямках, на деяких ділянках українським захисникам вдається просуватись вперед.

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Теги: росія путін Україна росіяни війна Велика Британія

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