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Скільки ракет РФ могла накопичити для зимових ударів: дані Defense Express

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки ракет РФ могла накопичити для зимових ударів: дані Defense Express
Російська ракета Х-555
фото ілюстративне

Росія здатна виробляти на місяць орієнтовно 70 крилатих ракет різних типів

Протягом останніх місяців Росія задіяла в обстрілах практично всі крилаті ракети, які вона могла виготовити. Якщо агресор і накопичує ракети для зимових обстрілів енергетичної інфраструктури, то цей процес почався лише в жовтні. Про це пише Defense Express.

Свої висновки автори публікації засновують на екстраполяції даних щодо статистики обстрілів протягом весни-літа та оціночних даних української розвідки щодо виробничих потужностей в Росії.

Видання нагадує, що у травні розвідка повідомляла, що Росія здатна виробляти на місяць орієнтовно 70 крилатих ракет різних типів. За сім місяців – з березня по вересень включно такими темпами ворог міг виготовити орієнтовно 490 крилатих ракет. Якщо припустити, що поступово темпи виробництва росіяни нарощують, то цей показник може сягати до 600 нових ракет за вказаний час.

Але за той самий період з початку травня (адже в березні і квітні обстрілів фактично не було) по 16 жовтня ворог випустив по українській території орієнтовно 596 крилатих ракет типу Х-101, Х-555, Х-55, «Калібр» та Р-500 для ОТРК «Іскандер». Тобто фактично ту ж саму кількість, яку росіяни теоретично могли виготовити за цей час.

«Загалом, якщо мова йде про накопичення, то поки це відноситься лише до частини жовтня під час якого ворог використав лише одну крилату ракету. Але це не означає, що загрози далекобійних атак немає, бо у РФ є ще балістичні ракети, ракети Х-22, Х-59, «Онікси», а головне – невизначені запаси та виробничі можливості щодо літако-снарядів (Shahed – «Главком»)», – зазначає видання.

Нагадаємо, раніше очільник ДТЕК повідомляв, що ця зима буде важчою, ніж попередня.

У той же час Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.

Теги: ракета війна окупанти росія

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