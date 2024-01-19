Формула миру. Зеленський провів розмову з президентом ОАЕ

Зеленський подякував президенту Об'єднаних Арабських Еміратів за надану гуманітарну допомогу Україні

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Про це повідомив глава України в Telegram.

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«Подякував за підтримку українського суверенітету й територіальної цілісності та за сприяння в обміні полоненими. Повернення людей додому – пріоритет для України, тому розраховуємо на подальшу активну роль Еміратів», – заявив він.

Зеленський додав, що Україна також вдячна за гуманітарну допомогу.

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«Минулого тижня ми отримали велику партію – понад півтори тисячі – генераторів. В умовах російського повітряного терору така допомога критична», – заявив він.

Крім того, лідери двох країн обговорили можливість довготривалої фінансової підтримки з боку ОАЕ, а також взаємодію в реалізації формули миру. До того ж Зеленський розповів про початок підготовки до Глобального саміту миру та запросив ОАЕ приєднатися до процесу.

«Голос країн Затоки для нас важливий», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Іран і Ефіопія в понеділок, 1 січня, приєдналися до міждержавного об'єднання БРІКС.

До слова, чиновники США, Великобританії та Євросоюзу планували спільно чинити тиск на Об'єднані Арабські Емірати, щоб вони припинили постачання товарів до Росії, які могли б допомогти Москві у її війні проти України.