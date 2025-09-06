День воєнної розвідки. Ті, хто завжди на крок попереду

Розвідка – це союз інтелекту й хоробрості, розуму та серця

7 вересня – свято тих, про кого не прийнято говорити вголос та на широкий загал. Тих, кого не завжди видно, але чиї дії на полі бою завжди є вирішальними. Тих, хто першим знає, – де саме знаходиться ворог, про що він думає, яким є його стратегічний та тактичний план. Це – день тих, хто зазвичай лишається у тіні, але саме завдяки їхнім знанням, рішучості й холодному розуму Україна має перевагу на полі бою та в дипломатичних перемовинах. Бо ці люди – завжди на крок попереду. Завжди бачать далі горизонту. 7 вересня ми відзначаємо День воєнної розвідки України.

Союз інтелекту й хоробрості

Сьогодні воєнна розвідка України – це не лише люди з міцним характером, залізною дисципліною, та нестримною волею. Це й сучасні технології, інновації, штучний інтелект, повітряні та надводні дрони, високоточні розвідувальні супутники, високо мотивовані бойові підрозділи. Якщо раніше «очі» розвідки були лише в польових біноклях та в агентурних зведеннях, то тепер – це ефективна інноваційна система, яка дозволяє відстежувати ворога як на лінії фронту, так і у найвіддаленіших куточках його тилу та, зрештою, всього Світу.

Але головне – це навіть не техніка. Головне – люди. Ті, хто вміє нестандартно мислити, аналізувати, оперативно реагувати, приймати рішення і зберігати холодний розум навіть у найгарячіші моменти вогневого зіткнення з ворогом. Саме вони організовують спецоперації, рятують наших воїнів з ворожого полону, добувають інформацію про пересування ворожих військ, допомагають планувати оборону і завдавати точних ударів у глибокому тилу росіян.

Розвідка – це союз інтелекту й хоробрості, розуму та серця. Це щоденний невидимий марафон. Години аналітики, перевірки даних, координації з партнерами. Бо помилка у цьому світі аналізу та висновків може коштувати дуже дорого.

Разом з тим, для пересічних українців воєнна розвідка – це символ сили й віри в перемогу. Адже щодня та щоночі українські розвідники доводять: навіть проти сильнішого та чисельнішого ворога можна не лише вистояти, але й перемогти. Головне – бути мудрим, винахідливим, сміливим та рішучим. Наші хлопці часом жартують: Розвідник завжди знайде вихід… Навіть якщо входу ще не було…

Першими вступили в смертельний бій з окупантами

Українські розвідники одними з перших виявили гібридну агресію проти України та вступили в смертельний бій із російськими окупантами. Це було ще навесні та влітку 2014-го. Вже 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабної війни з московською ордою, розвідники ефективно знищували російських окупантів у складі новостворених бойових спецпідрозділів ГУР.

Три з половиною роки повномасштабки чітко продемонстрували здатність українських розвідників виконати найскладнішу поставлену перед ними задачу у будь-якому найвіддаленішому куточку території ворога. Та й всього світу, на який зазіхають щупальця «русского міра». Спеціальні підрозділи ГУР є вкрай успішними та ефективними і безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

Згадаємо хоча б деякі операції ГУР за рік, що минув. Торік наприкінці вересня в результаті надзвичайно складної та успішної операції бійці ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині, яку ворог перетворив на міцну фортецю, залучивши до оборони свої наймотивованіші підрозділи. Неодноразово українські спецпризначенці вступали з ворогом навіть у рукопашний бій. Проти українських розвідників безперервно застосовувалися артилерія, ударні дрони-камікадзе, КАБи та важкі вогнеметні системи «Солнцепьок». Попри шалений опір ворога, бійцям ГУР вдалося знищити противника, взяти полонених і поповнити обмінний фонд. Операцію здійснили спеціальні групи «Тимур», «Стугна», «Парагон», «Юнгер», РДК, БДК, «Терор».

Головна цінність – життя людей

21 грудня 2024 року бійці ГУР успішно евакуювали з території палаючої у вогні громадянської війни Сирії 31-го громадянина України та трьох громадян цієї країни. Були врятовані 15 українських діток. Через Ліван та Молдову вони були благополучно доставлені на Батьківщину.

У червні 2025-го, в розпал Ірано-Ізраїльського конфлікту, фахівці ГУР здійснили евакуацію з охопленої війною Держави Ізраїль: були повернені в Україну 176 людей – 133 українця, а також громадяни США, Азербайджану, Естонії, Латвії та Молдови.

Так Україна вкотре підтвердила, що головною цінністю для всіх нас є життя звичайних людей – незалежно від національності, кольору шкіри чи віросповідання. Ми завжди готові прийти на допомогу тим, хто волею долі потрапив у біду.

Ураження ворога – від Мурманська до Владивостока

Торік у серпні дрони ГУР, подолавши відстань у 2 000 км, атакували аеродром «Оленья» в Мурманській області, де уразили російські стратегічні бомбардувальники ТУ-22М3. У подальшому враження воєнних об’єктів ворога в його глибокому тилу стало фірмовою «фішкою» українських розвідників.

Діапазон ураження вельми широкий – від удару по головному пункту базування Каспійської флотилії ворога в Дагестані (це сталося 6 листопада), – до враження пункту дислокації 155-ї бригади морської піхоти у Владивостоці, який є головною базою Тихоокеанського флоту Росії. Удар, що стався вранці 30 травня, знищив ворожих морпіхів просто у їхньому далекосхідному лігві.

155-тка - це саме та російська бригада, яка у лютому 2022-го вбивала мирних мешканців Мощуна на Київщині, а потім – була майже знищена українськими героями під Волновахою та Вугледаром. Для шанувальників географії – нагадаю, що відстань від Владивостоку до України по прямій – становить понад 7 тис. км! Як неодноразово казав Кирило Буданов, – ми знищуватимемо ворога всюди, де його дістанемо.

«Рейкова війна» – фірмовий почерк ГУР

Фірмовим почерком ГУР стали акції прямої дії у прифронтових областях РФ та на окупованій частині України. «Рейкова війна» – так називалася операція наших партизанів по тилах нацистів восени 1943-го. Тоді партизани підривали залізничні колії, пускали під укіс ворожі ешелони, знищували логістичні ланцюги окупантів. Все це в результаті призвело до поразки гітлерівців у ключовій для Другої світової битві на Курській дузі.

Через 80 років після тих історичних подій бійці ГУР, запозичивши досвід своїх дідів і прадідів, розпочали активну «рейкову війну» по тилах рашистів. Знову чути вибухи, летять під укіс ворожі потяги з військовою технікою, особовим складом, боєприпасами… Влітку 2025-го нова стратегія української розвідки успішно поставила під загрозу весь логістичний ланцюг забезпечення війська окупантів по широкій лінії фронту російсько-української війни.

Нові Магури ГУР: Українська «здобич» вполювала російських «мисливців»

Під новорічну ніч 2025 року українські розвідники зробили черговий «подарунок» окупантам – оновлений безекіпажний катер ГУР Магура з поверхні українського Чорного моря ракетами класу повітря-повітря успішно знищив 2 російські бойові гелікоптери, що отримали наказ на патрулювання та знищення української Магури. Фактично – здобич вполювала своїх мисливців!

Вже у травні бійці ГУР із підрозділу Group 13, здійснили ще більш неймовірний подвиг. З поверхні моря, перебуваючи за сотні кілометрів від поля бою та керуючи нашою Магура, вони знищили 2 багатоцільових російські винищувачі 4-го «плюс» покоління СУ-30, які прилетіли, аби знищити український БЕК. Як каже українське прислів’я: «Пішли за вовною, а вернулися стриженими». Вірніше, – зовсім не повернулися.

Загалом завдяки українським Силам безпеки й оборони та, зокрема, воїнам ГУР, українське Чорне море було на 80% звільнене від рашистів, які тепер змушені ховати недобитки свого «героїчного» Чорноморського флоту за смугами бонових загороджень у далекому Новоросійську. Натомість в окупованому Севастополі рашистські моряки ледь не щоранку прокидаються під гул сирен та вибухи української «бавовни», – подарунку від українських спецпідрозділів з «Острова».

Кирило Буданов – ідеолог перенесення війни на територію Росії

Керівник ГУР Кирило Буданов є одним із перших українських військових командирів, який ще 2022 року заявив про необхідність перенесення війни на територію ворога. І цей стратегічний план неупинно виконується ось уже четвертий рік.

Так 14 серпня бійці ГУР завдали успішного удару по найбільшому на півдні Росії нафтопереробному заводу у Волгограді «Лукойл-Волгограднафтопереробка». 10 серпня – завданий удар по НПЗ в місті Ухта «Лукойл-Ухта нафтопереробка», що в республіці Комі, за 2000 км від України.

Ще раніше бійці ГУР вразили Ільський НПЗ в Краснодарському краї РФ. На початку липня бойові дрони українських розвідників успішно атакували Афіпський НПЗ. Першого липня цього року далекобійні дрони ГУР уразили нафтопереробний завод «Саратоворгсинтез» під Саратовом, а в ніч проти 8 березня – понищили нафтопереробне підприємство «Кірішнєфтєоргсинтез» у Кіріському районі Ленінградської області Росії. Географія ударів по НПЗ, які виробляють пальне для окупаційної армії, – щодня збільшується.

Вдалі атаки українських розвідників та Сил безпеки й оборони загалом призвели до того, що Росія вже сьогодні змушена заборонити експорт готових нафтопродуктів за кордон, на чому раніше ворог добряче заробляв. Дефіцит пального у РФ призвів і до його суттєвого здорожчання (на 50% від початку року), факт чого неодмінно змінює громадську думку пересічних мешканців російських боліт у питанні ставлення до загарбницької війни в Україні. Загалом станом на сьогодні Силам оборони України вдалося знищити понад 20 % промислового виробництва пального у РФ. Деякі регіони Росії залишилися без пального взагалі. А Володимир Путін змушений клянчити бензин та соляру у диктатора сусідньої Білорусі Лукашенка. Втім це мало допомагає.

War& Sanctions – новий віртуальний інструмент перемоги над РФ

Рік тому в ГУР був створений двомовний англо-український портал War& Sanctions («Війна і санкції»). Він детально інформує світ про всі злочини росіян в Україні – від викрадення українських дітей та крадіжки національних культурних цінностей, – до тіньового флоту, механізмів обходу міжнародних санкцій і створення новітніх типів озброєння з використанням іноземних компонентів, які росіянам поки що вдається завозити у свою недокраїну в обхід міжнародного ембарго та санкцій.

Окремі розділи платформи присвячені російським пропагандистам, спортсменам, керівникам великих підприємств із виробництва зброї. І все це – з прізвищами, іменами, адресами, номерами телефонів та іншим персональними даними російських воєнних злочинців. При цьому база – щодня оновлюється.

Аналітики ГУР, фахівці з кібернапрямку, польові групи збирають різноманітні докази злочинів окупантів: відео, фото, свідчення очевидців, перехоплення. Ця робота має значення не лише для історії, а й для майбутнього трибуналу над рашистами Путіна. Бо кожен «освободітєль» має знати та відчувати – відповідальність обов’язково прийде. Рано чи пізно, але помста – невідворотна. Має розуміти, що ми знаємо його прізвище, ім’я та адресу постійного проживання.

Кібератаки на окупований Крим та «Газпром»

Зухвалою спецоперацією українських хакерів із ГУР стала атака на сервери російського державного газового монополіста «Газпрому» та кібератака на окупований український Крим.

Внаслідок цих дій кіберфахівці ГУР отримали повний доступ до серверів з усією документацією та реєстрами окупаційної влади півострова. Потужна DDoS атака наших розвідників в російському інтернет-просторі фактично паралізувала інформаційні системи та мережеву інфраструктуру українського Криму.

17 липня цього року кіберфахівці ГУР атакували ІТ-системи російської державної компанії «Газпром». Одного з найбільших експортерів та наповнювачів російського бюджету.

Внаслідок атаки знищено великі обсяги даних, резервні копії, бази дочірніх компаній, а також аналітику трубопроводів і технічних систем. Пошкоджено сервери, зокрема ті, що відповідають за керування інфраструктурою. Понад 20 тис. адміністраторів втратили доступ до систем. Знищено критично важливі дані та сервери, які належать «Газпрому» та його дочірнім компаніям, резервні копії інформаційної системи «Газпрому»; бази даних близько 390 дочірніх структур. Знищено дані, що містили договори, накази, розпорядження компанії, аналітичні бази трубопроводів, клапанів, датчиків, помп, а також сервери, які керують технічною інфраструктурою «Газпрому». Енергетичний ринок Росії в результаті атаки охопила паніка.

ГУР повертає українських воїнів з ворожого полону

Є ще одна, дуже гуманна частина роботи команди Кирила Буданова – повернення наших людей із полону. ГУР від початку повномасштабного вторгнення займається організацією обмінів. Для координації цього важкого та кропіткого процесу створений окремий Координаційних штаб.

Існує й електронний реєстр наших полонених та зниклих безвісти, електронний кабінет для кожного воїна, якого розшукують його рідні та близькі, функціонує гаряча лінія для рідних та близьких. Звільненим бійцям надається реабілітаційна та соціальна допомога, надається психологічна допомога родинам воїнів. Від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну вдалося повернути понад 6000 українців (як військових так і цивільних), які перебували у ворожому полоні.

Кожен такий обмін, кожне повернення – це ще одна наша маленька перемога. За кожною операцією стоїть масив дій: переговори, координація, логістика, тонка дипломатія і, звісно, людські емоції. Ми повертаємо не тільки воїнів, а й цивільних, волонтерів, медиків – усіх, хто опинився в хижих руках окупантів.

Окрема важлива робота ГУР – це повернення тіл загиблих героїв. Це болісна, але вкрай важлива місія. Наші полеглі хлопці і дівчата мають бути поховані з честю та гідністю, а родини – дочекатись своїх і попрощатися по-людськи. Світла пам’ять українським героям.

Буде ще гучніше!

Сьогодні наша розвідка – це високотехнологічна, сучасна та надзвичайно маневрена військова сила, здатна оперативно й ефективно діяти на суші, на морі, у небі та у кібер-просторі. ГУРівці щодня невпинно вдосконалюють свої навички та бойові інструменти, інтегрують передові технології у сучасні сили та засоби ведення війни, готують нове покоління розвідників, які мислять навіть швидше, ніж ситуація може змінюватися на полі бою.

Без жодних сумнівів, вже за кілька наступних років спільнота однодумців, яку нині ми з повагою та шаною називаємо Головним управлінням розвідки, стане ще сильнішою, ще ефективнішою, ще модерновішою. Як завжди, – на крок попереду ворога. Як завжди, – діючи на випередження.

Кирило Буданов завжди наголошує, що українські розвідники постійно готують для російських окупантів багато нових «сюрпризів» та «подарунків». Бо, як каже українське прислів’я: Ворогу – вороже! То ж, нешановні вороги, – Чекайте, зустрічайте, тремтіть, бійтеся! Буде ще гучніше!

Україна неодмінно вистоїть у нерівному поєдинку з російським Голіафом. Яким би великим та потужним він не скидався на перший погляд. Наш Давид неодмінно переможе ворожого супостата завдяки своєму духу, розуму, витривалості, кмітливості та винахідливості. І тоді, на скрижалях нашої майбутньої перемоги обов’язково будуть викарбувані імена всіх українських героїв.

Всіх тих, хто довгі роки цієї страшної війни вірив, тримав стрій, боровся та перемагав.

З Днем воєнної розвідки України!