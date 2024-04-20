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Єгор Чечеринда Військовослужбовець, майор ЗСУ

Смерть «американського шпигуна» в «ДНР». Що сталося насправді?

glavcom.ua
Расел Бентлі був бойовиком батальйону «Восток» і мав позивний «Техас»
фото з відкритих джерел

Як загинув американський росіянин Расел Бентлі?

В окупованому Донецьку росіяни вбили американського «комуніста та антифашиста» (так він сам себе називав) Расела Бентлі.

Цей «техаський рейнджер» (він – справді родом з Техасу, США) приїхав до України ще 2014-го року, воював на боці Гіркіна та його головорізів, був бойовиком батальйону «Восток» і мав позивний «Техас».

Пізніше Расел Бентлі став «журналістом» пропагандистського проекту «Sputnik», що входить до медіагрупи «Россия сегодня».

8 квітня цього року 64-річний американець, який за роки життя в Донецьку встиг не лише отримати паспорт РФ, але й одружитися на молодій місцевій жінці, поїхав в Петровський район Донецька для того, щоб відзняти наслідки удару ЗСУ по військовій частині РФ на Автобазовській вулиці. Де його з радістю «зустріли» російські буряти – війьсковослужбовці 5-ї танкової бригади ЗС РФ з міста Улан-Уде.

«Американського шпигуна» затримали з камерою під час зйомок біля в/ч та відвезли до слідчих контррозвідників.

19 квітня главний редактор Russia Today Маргарита Симоньян повідомила, що Расел Бентлі «героїчно загинув» в Донецьку. Вже після його «героїчної» загибелі «замглави» «росгвардії» в терористичній «ДНР» Олександр Ходаковський зажадав покарати «тих, хто вбив Расела Бентлі!». Але пізніше зрадник України видалив свій допис про це з соцмереж...

Значить, – все ж таки «американський шпигун»....

APD. За інформацією з російських телеграм-каналів, перед смертю (а, може, й після неї) американського росіянина згвалтували...

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: бойовики на Донбасі окуповані території «ДНР»

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