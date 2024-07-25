Крим готують до української облоги?

Чому окупанти тікають до Росії з окупованого півострова

Джерела в українській воєнній розвідці повідомляють про перекидання сил ППО, авіації та частини особового складу «військово-космічних сил» Росії в Криму – вглиб півострова. Аби ті були ближче до Керченського мосту.

Деякі військові частини разом зі своєю технікою – також виводяться із західного та північного узбережя Криму (Севастополь, Джанкой). Там вони досяжні до ураження Силами оборони України.

Першочергово ворог перекидає вглиб та на східне узбережжя півострова дефіцитні системи ППО. Таким чином оголяючи західне узбережжя Криму від протиповітряної оборони. Залишаючи Севастополь, Євпаторію та інші великі міста без захисту.

ГУР МОУ отримало інформацію щодо спроб військово-політичного командування окупованого Криму негайно провести модернізацію військових аеродромів «Кіровське» в районі мису Феодосія (східний Крим) та «Багерове» в районі Керчі. Тобто – побудувати там закриті ангари для бойової авіації.

Шансів реалізувати такий задум швидко у росіян мало. Це – складний технологічний процес. Аеродром «Багерове» взагалі знаходиться у напівзакинутому стані. Втім гостра потреба в переоснащенні цих летовищ свідчить про зростаючу тривогу серед військово-політичного командування Росії.

На фоні низки ефективних ударів України по Криму упродовж 2024 року, РФ прагне зберегти бойові літаки та дефіцитні системи протиповітряної оборони.

Це також – спроба створити «протиповітряну парасольку» над Кримським постом. І Кіровське, і Багерове знаходяться на східному узбережжі – в наближеності до мосту, який залишається основною логістичною магістраллю, що зв’язує окупаційні підрозділи з РФ. Фактично, противник стягує туди всі доступні сили та засоби для захисту цього об’єкту, залишаючи Євпаторію, Севастополь та інші великі міста в північно-західній частині Криму без прикриття з неба.

Безпекова ситуація на півострові для ворога суттєво загострюється. Але окупаційна влада росії про загрози для цивільного населення наполегливо мовчить. Побоюючись паніки та масової неорганізованої втечі пересічних громадян.

Натомість на популярні курорти Криму звозять російських дітей за бюджетними путівками – зокрема з Оренбурзької та Білгородської областей. Перевага надається дітям учасників так званої «сво», дітям з інвалідністю та вихідцям з малозабезпечених родин.

Все це робиться в той самий час, коли високопоставлені російські чиновники та військовослужбовці масово вивозять свої власні родини з Криму.

Частина штабної структури чорноморського флоту РФ також вже перекинута в Новоросійськ.

Про фактичну облогу окупованого півострова вже публічно говорять в Державній Думі РФ. 23-го червня, «депутат» від Криму Михайло Шеремет фактично визнав, що Крим готовий до блокади: «Буданов, наверное, забыл, что Крым на протяжении более десяти последних лет пережил все виды блокад, которые существуют…», – «розгнівався» окупаційний «народний обранець».

Іншими словами сама російська влада та віськове командування вже готуються до тривалої кримської облоги.

22 липня 2024-го в інтерв’ю «Суспільне. Крим» офіційний представник ГУР МОУ Андрій Юсов розповів, що через постійну мілітарну загрозу з боку України нині з Криму тікають не лише чиновники-колаборанти та їхні родини, але й російські військові.

«Частина сімей російських окупаційних чиновників, колаборантів – також виїхала з Криму. Вони не чекають жодного курортного сезону, а намагаються врятувати своє життя… Враховуючи всі засоби, які використовує Україна – і наземні, і повітряні, і морські, –ми сьогодні можемо говорити про те, що безпечних для окупантів місць в Криму немає», – повідомив представник ГУР МОУ…

А як же ж тепер «хоч камні с нєба», «дарагіє» російські окупанти?