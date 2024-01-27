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США просуватимуть формулу миру на міжнародному рівні – Кірбі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США просуватимуть формулу миру на міжнародному рівні – Кірбі
Джон Кірбі
фото: AP

США заявили про підтримку ініціатив, які виходять від керівництва України

Сполучені Штати просуватимуть формулу миру президента України Володимира Зеленського на міжнародному рівні. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі у ході брифінгу в Білому домі.

Відповідаючи на питання щодо можливості мирних переговорів між Києвом і Москвою, представник Білого дому відповів, що США ухвалили політику підтримки ініціатив, які виходять від керівництва України.

Він додав, що Державний департамент опублікував протокол дискусії, яку провів з президентом Володимиром Зеленським держсекретар Ентоні Блінкен. Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван також там був присутній.

«Вони говорили про важливість продовження глобальної підтримки України і, звичайно, вони також говорили про те, що відбувається на полі бою, про те, як Зеленський бачить усе це», – заявив він.

Кірбі додав, що в Давосі Зеленський розповів про свою формулу миру.

«Таким чином виникла ще одна ідея – спробувати «розкрутити формулу миру» Зеленського на міжнародному рівні», – розповів представник Білого дому.

Нагадаємо, 16 січня, під час робочого візиту до Давосу президент України Володимир Зеленський провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Як повідомлялося раніше, Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі мав отримати послання від американського лідера Джо Байдена щодо війни з Росією, яке йому мав передати радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван. 

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Теги: Ентоні Блінкен Вашингтон Держдепартамент США

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