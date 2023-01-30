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Віталій Чепинога Український політик

Люди, які донесли Незалежність України аж до 1991 року

glavcom.ua
Шістдесятники поступово відходять у вічність
колаж: glavcom.ua

Вся українська емоційна історія ХХ століття збережана в сувоях, у віршах...

Дмитро Павличко, Іван Драч, Володимир Яворівський, Горені і Чорновіл, Левко Григорович, Степан Хмара, Ігор Калинець...

Це ті люди, які донесли «незалежність України» аж до 1991-го року. В своїх серцях, свої нервах, своїх душах. Хранителі того самого «коду нації»...

Особливо, поети. Вони вилили свої ідеї, передчуття та візії в лірику. Запетляли гасла в рими. Створили свій новий «тайнопис», в який були посвячені лише деякі. Це – цілий орден, ложа українських «каменярів».

Вся українська емоційна історія ХХ століття збережана в сувоях, у віршах...

Це люди, які вижили в ту епоху, коли вижити було важко, і не всім то вдалося... Як не вдалося Стусу, Василю Симоненку... Але це не було «пристосування». Це була – Місія!

Я не думаю, що незалежність би сталася в Україні, аби не шістдесятники. І навіть студенти 90-го року, покоління моє, покоління Олеся Донія й Революції на граніті – це діти їхні...

Дякуємо за це!

Мене водило в безвісти життя, та я вертався на свої пороги...

Царство Небесне, Майстре!

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Теги: історія студенти незалежність українці Іван Драч Степан Хмара орден

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Віталій Чепинога

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