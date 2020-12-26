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    Політика

    Президент призначив очільника Івано-Франківщини

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    Зеленський призначив головою Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука - Президент призначив очільника Івано-Франківщини
    Зеленський призначив головою Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука
    Фото Офісу президента

    Відповідний указ було підписано 24 грудня

    Президент Володимир Зеленський призначив головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрія Бойчука.

    Про це повідомляє пресслужба президента.

    Повідомляється, що відповідний указ було підписано 24 грудня.

    Вручаючи службове посвідчення в Офісі президента, Зеленський побажав новому очільнику Івано-Франківської облдержадміністрації наснаги та сумлінної праці на благо області.

    Андрій Бойчук народився у 1976 році в м. Івано-Франківську. У 2000-му закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу (інженер-механік). Працював у структурах з обслуговування магістральних газопроводів. З 2010 року обіймав різні посади у компанії «Укртрансгаз». У 2014-2015 роках був директором Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

    16 грудня Кабінет міністрів погодив кандидатуру Андрія Бойчука на посаду голови Івано-Франківської ОДА, а також Олександра Старуха на посаду голови Запорізької ОДА.

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    Теги: Кабмін Івано-Франківщина Володимир Зеленський президент
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