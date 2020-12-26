Президент призначив очільника Івано-Франківщини
Відповідний указ було підписано 24 грудня
Президент Володимир Зеленський призначив головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрія Бойчука.
Про це повідомляє пресслужба президента.
Повідомляється, що відповідний указ було підписано 24 грудня.
Вручаючи службове посвідчення в Офісі президента, Зеленський побажав новому очільнику Івано-Франківської облдержадміністрації наснаги та сумлінної праці на благо області.
16 грудня Кабінет міністрів погодив кандидатуру Андрія Бойчука на посаду голови Івано-Франківської ОДА, а також Олександра Старуха на посаду голови Запорізької ОДА.