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    Думки вголос

    Як міністр Степанов чекав вакцину

    Як міністр Степанов чекав вакцину

    По небу мовчки, люто летіли журавлі...

    Кожного вечора міністр Степанов йшов до аеропорту «Жуляни» й журливо дивився в порожнє, сіре, низьке небо...

    Він чекав вакцину...

    Час від часу лягав додолу прямо в костюмі і прикладав вухо до землі... Як прикладать вухо до неба, він не знав...

    Про всяк випадок ще уточнювава у митників: «Нема?»

    - Нема, – зітхали митники...

    - А що є?

    - Є портвейн молдавський рожевий «Пуркарі». Контрабандний товар. 250 гривень за бутилку. В магазіні – по триста... Будете брать?

    - Ну, дай пару штук, погоджувався Степанов...

    По небу мовчки, люто летіли журавлі...

    Джерело: блог Віталія Чепиноги

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Максим Степанов вакцинація коронавірус
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