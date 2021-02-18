Як міністр Степанов чекав вакцину
По небу мовчки, люто летіли журавлі...
Кожного вечора міністр Степанов йшов до аеропорту «Жуляни» й журливо дивився в порожнє, сіре, низьке небо...
Він чекав вакцину...
Час від часу лягав додолу прямо в костюмі і прикладав вухо до землі... Як прикладать вухо до неба, він не знав...
Про всяк випадок ще уточнювава у митників: «Нема?»
- Нема, – зітхали митники...
- А що є?
- Є портвейн молдавський рожевий «Пуркарі». Контрабандний товар. 250 гривень за бутилку. В магазіні – по триста... Будете брать?
- Ну, дай пару штук, погоджувався Степанов...
По небу мовчки, люто летіли журавлі...
Джерело: блог Віталія Чепиноги