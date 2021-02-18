Як міністр Степанов чекав вакцину

По небу мовчки, люто летіли журавлі...

Кожного вечора міністр Степанов йшов до аеропорту «Жуляни» й журливо дивився в порожнє, сіре, низьке небо...

Він чекав вакцину...

Час від часу лягав додолу прямо в костюмі і прикладав вухо до землі... Як прикладать вухо до неба, він не знав...

Про всяк випадок ще уточнювава у митників: «Нема?»

- Нема, – зітхали митники...

- А що є?

- Є портвейн молдавський рожевий «Пуркарі». Контрабандний товар. 250 гривень за бутилку. В магазіні – по триста... Будете брать?

- Ну, дай пару штук, погоджувався Степанов...

По небу мовчки, люто летіли журавлі...

Джерело: блог Віталія Чепиноги

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