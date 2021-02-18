Донька Путіна успадкувала від батька весь набір забобонів, які властиві його оточенню

Чикатило, напевно, теж думав, що кругом такі ж як і він маніяки, тільки прикидаються

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Дочь Путина от Кривоногих заговорила (лучше бы молчала): «Общество богачей «Золотой миллиард» устроило всю эту канитель с коронавирусом. Получается, что они убивают людей. Не скажу, что я за, но если обычные люди могут это делать, почему не может правительство — в разумных целях?».

Яблоко от яблони, как известно, недалеко падает. У девушки – наследственный нравственный идиотизм ее отца и полный набор предрассудков, свойственных его убогой среде: конспирология, вера в теорию заговоров, в то, что не только в России, но и во всем мире у власти бандиты-убийцы и это нормально.

Чикатило, наверное, тоже думал, что кругом такие же как он маньяки, только притворяются.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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