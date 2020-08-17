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    У світі

    Макрон висловив солідарність з народом Білорусі

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    Емануель Макрон висловив солідарність з народом Білорусі - Макрон висловив солідарність з народом Білорусі
    Емануель Макрон висловив солідарність з народом Білорусі
    Фото: Reuters

    Європейський союз повинен продовжувати мобілізацію разом з сотнями тисяч білорусів, зазначив Макрон

    Президент Франції Еммануель Макрон висловив солідарність з білоруським народом.

    Про це Макрон написав в Twitter.

    «Європейський союз повинен продовжувати мобілізацію разом з сотнями тисяч білорусів, які мирно демонструють повагу своїх прав, свобод і суверенітету», - написав Макрон.

    У свою чергу, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз солідарний з народом Білорусі.

    «Сотні тисяч людей вийшли сьогодні на мирні демонстрації, вимагаючи звільнення політичних в'язнів, покарання осіб, які несуть відповідальність за поліцейське насильство, і реальних виборів. Євросоюз стоїть з народом Білорусі», - написав він у Twitter.

    Нагадаємо, напередодні Лукашенко доручив силовикам не допустити утворення «живого ланцюга» від Вільнюса до Києва

    Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

    Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести. Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі: назвав мирні акції, які розпочалися в країні після президентських виборів, «заколисуванням», а останню інформацію про себе – фейком, що створюють «підлий» настрій серед громадян. Лукашенко також висловив бажання негайно зв’язатися з Путіним.

    До слова, сьогодні державне телебачення Білорусі вийде на страйк

    Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

    Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

    Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

    Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

    Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

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