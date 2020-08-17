Макрон висловив солідарність з народом Білорусі



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Емануель Макрон висловив солідарність з народом Білорусі Фото: Reuters

Європейський союз повинен продовжувати мобілізацію разом з сотнями тисяч білорусів, зазначив Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон висловив солідарність з білоруським народом.

Про це Макрон написав в Twitter.

«Європейський союз повинен продовжувати мобілізацію разом з сотнями тисяч білорусів, які мирно демонструють повагу своїх прав, свобод і суверенітету», - написав Макрон.

L'Union européenne doit continuer de se mobiliser aux côtés des centaines de milliers de Biélorusses qui manifestent pacifiquement pour le respect de leurs droits, de leur liberté et de leur souveraineté. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2020

У свою чергу, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз солідарний з народом Білорусі.

«Сотні тисяч людей вийшли сьогодні на мирні демонстрації, вимагаючи звільнення політичних в'язнів, покарання осіб, які несуть відповідальність за поліцейське насильство, і реальних виборів. Євросоюз стоїть з народом Білорусі», - написав він у Twitter.

Hundreds of thousands of Belarusians were out today demonstrating peacefully, demanding release of political prisoners, prosecution of those responsible for police brutality, and real elections.



The EU stands by the Belarusian people. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 16, 2020

Нагадаємо, напередодні Лукашенко доручив силовикам не допустити утворення «живого ланцюга» від Вільнюса до Києва.

Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести. Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі: назвав мирні акції, які розпочалися в країні після президентських виборів, «заколисуванням», а останню інформацію про себе – фейком, що створюють «підлий» настрій серед громадян. Лукашенко також висловив бажання негайно зв’язатися з Путіним.

До слова, сьогодні державне телебачення Білорусі вийде на страйк.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.