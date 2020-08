Макрон висловив солідарність з народом Білорусі

Європейський союз повинен продовжувати мобілізацію разом з сотнями тисяч білорусів, зазначив Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон висловив солідарність з білоруським народом.

Про це Макрон написав в Twitter.

«Європейський союз повинен продовжувати мобілізацію разом з сотнями тисяч білорусів, які мирно демонструють повагу своїх прав, свобод і суверенітету», - написав Макрон.

У свою чергу, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз солідарний з народом Білорусі.

«Сотні тисяч людей вийшли сьогодні на мирні демонстрації, вимагаючи звільнення політичних в'язнів, покарання осіб, які несуть відповідальність за поліцейське насильство, і реальних виборів. Євросоюз стоїть з народом Білорусі», - написав він у Twitter.

Hundreds of thousands of Belarusians were out today demonstrating peacefully, demanding release of political prisoners, prosecution of those responsible for police brutality, and real elections.



The EU stands by the Belarusian people.