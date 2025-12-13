Зеленський відвідає Берлін: названо дату

Зеленський у понеділок, 15 грудня, відвідає Берлін для зустрічі з Мерцом

До зустрічі приєднаються європейські глави держав і урядів

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 грудня, відвідає Берлін для зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Про це повідомило Федеральне бюро преси та інформації Німеччини, передає «Главком».

Візит включатиме обговорення економічного співробітництва та стану мирних переговорів щодо війни в Україні.

«Канцлер Фрідріх Мерц прийматиме президента України Володимира Зеленського для німецько-українських економічних переговорів та обміну думками щодо стану мирних переговорів в Україні», – заявив речник федерального уряду Стефан Корнеліус.

Увечері того ж дня до зустрічі приєднаються європейські глави держав і урядів, а також високопоставлені представники ЄС та НАТО. Формат обговорення передбачає координацію подальших кроків на міжнародному рівні.

Як повідомлялось, спеціальний представник США Стів Віткофф цими вихідними здійснить візит до Берліна. Головною метою поїздки є проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та очільниками європейських держав.

Варто зазначити, що у Парижі планувалась важлива зустріч, на якій представники України та Європейського Союзу мали обговорити суперечливі пункти мирного плану президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни.

Згодом стало відомо, що зустріч делегацій Сполучених Штатів, України та європейських країн, яка була запланована на суботу, 13 грудня, у Парижі для обговорення українського мирного плану, була скасована.