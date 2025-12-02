РФ атакувала газову інфраструктуру України: наслідки

Оперативні служби та фахівці компанії працюють над усуненням наслідків атаки

Атаковано цивільні об’єкти, що забезпечують видобуток та зберігання газу

Увечері 1 грудня, а також ранком 2 грудня, російські дрони атакували газову інфраструктуру України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Нафтогаз».

Дрони вдарили в цивільні об’єкти, що забезпечують видобуток та зберігання газу. Ніхто з працівників не постраждав.

«Але є руйнування. Оперативні служби та фахівці компанії працюють над усуненням наслідків атаки. Негайно після того, як буде дозвіл від ДСНС, команди «Нафтогазу» розпочнуть відновлення», – наголошує компанія.

Як повідомлялося, унаслідок масованих російських ударів по газовій інфраструктурі Україна втратила значну частину власного видобутку. Водночас президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець застерігає: під загрозою можуть опинитися об’єкти імпорту газу в країнах ЄС поблизу кордону, зокрема у Словаччині чи Польщі.