«Прогресу не так багато». Стефанішина зробила заяву про мирні переговори

За словами дипломатки, і Україна, і США прагнуть досягти результату в мирних перемовинах

Посолка України у США Ольга Стефанішина вважає, що в переговорах між Києвом та Вашингтоном не вдалося досягти багато прогресу. Однак вона наголосила, що мирний процес триватиме. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Дипломатка підкреслила, що як Україна, так і США, прагнуть результату в перемовинах. Стефанішина каже, що Київ доклав усіх можливих зусиль в плані зобовʼязань щодо припинення війни та встановлення справедливого й стійкого миру.

Стефанішина додала, що українська сторона проводить багато розмов з американськими колегами щодо потенційного обсягу домовленостей. «І зараз ми говоримо про подальші дії після зустрічі в Москві, а також про наступні кроки, які можна було б зробити. Отже, не так багато прогресу, але процес триває», – вважає Стефанішина.

Нагадаємо, у четвер, 4 грудня, у Маямі відбудеться зустріч спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа та зятя президента США Джареда Кушнера з секретарем РНБО України Рустемом Умеровим.

Зазначимо, що 2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков. Зустріч тривала майже п'ять годин.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що після зустрічі у Кремлі, його представники – Віткофф та Кушнер вважають, що російський диктатор Володимир Путін виявляє бажання завершити війну. Також Трамп припустив, що момент для укладення угоди був втрачений раніше, коли Україна мала сильніші позиції.