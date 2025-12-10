Головна Світ Політика
Трамп заявив, що європейські лідери прагнуть зустрічі із Зеленським та представниками США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зауважив, що перед потенційною зустріччю з європейськими лідерами та Зеленським, США «хочуть знати дещо» і «не хочуть марнувати час»

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідери європейських держав висловили бажання разом з українським президентом Володимиром Зеленським зустрітися із представниками Сполучених Штатів, повідомляє «Главком».

«Європейці хочуть зустрічі із Зеленським і з нами», – повідомив Трамп. За його словами, ця зустріч, імовірно, може відбутися вже цими вихідними.

Водночас, він додав, що США «хочуть знати дещо» до початку переговорів і «не хочуть марнувати час».

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що українському лідеру Володимиру Зеленському необхідно бути реалістом.

Трамп звернув увагу на те, що в Україні тривалий час не проводилися вибори, а також на великі людські втрати. За його словами, 82% українців вимагають укладення мирної угоди, оскільки «вони втрачають тисячі й тисячі людей щотижня» і бажають припинення війни.

Повідомлялося, що завтра має відбутися зустріч «коаліції охочих», де йтиметься про гарантії безпеки та недопущення повторення російської агресії. «Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття. Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи, і ключові питання – як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Росію від третього вторгнення», – пояснив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Україна активно працює над отриманням дієвих гарантій безпеки для забезпечення сталого завершення війни, причому ключова увага приділяється двосторонній угоді зі Сполученими Штатами Америки.

Раніше повідомлялося, що Україна з європейськими партнерами доопрацювала мирний план щодо завершення війни і готова найближчим часом направити документ в США. Президент України Володимир Зеленський сподівається зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у найближчі тижні.

До слова, Сполучені Штати Америки очікують, що президент України Володимир Зеленський ухвалить рішення щодо запропонованої мирної ініціативи вже протягом найближчих днів.

