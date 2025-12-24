План процвітання до 2040 року. Зеленський розказав, що пропонують американці Україні за закінчення війни

За словами президента: американські партнери впевнені, що надаватимуть Україні безпрецендентну підтримку

Україна разом зі США опрацювала довгостроковий економічний документ щодо післявоєнного відновлення та розвитку держави. Йдеться про так звану «дорожню карту процвітання України» до 2040 року, яка передбачає масштабні інвестиції, економічне зростання та надання надійних гарантій безпеки. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«У нас пропрацьований з американською стороною документ щодо відновлення та економічного розвитку, так називаємо цей документ: дорожня карта процвітання України. І це довгостроковий економічний документ, бачення до 2040 року, яке розроблене спільно зі США. Фактично передбачені всі ключові елементи угоди про інвестиції та майбутнє відновлення. Власне, зміст багатьох пунктів плану стійкості України закладені в цій дорожній карті, і коли ми говоримо про стійкість України, ми маємо розуміти не тільки те, що ми робимо самі, але й те, що готові зробити партнери разом з нами. Зараз у нас фактично зʼявляється таке чітке розуміння можливостей участі партнерів – як США, так і Європи і інших. Конкретно з Америкою це оформлюється в такий спеціальний економічний документ», – заявив президент.

Відповідаючи на запитання про можливі дедлайни, Володимир Зеленський зазначив, що Сполучені Штати зацікавлені у якнайшвидшому підписанні домовленостей. За його словами, наразі йдеться не про деталі змісту, а про загальну концепцію документа. Американська сторона вважає, що здатна надати Україні вагомі гарантії безпеки, називаючи такий крок безпрецедентним у двосторонніх відносинах.

Президент підкреслив, що у США переконані, «що дають сильні гарантії безпеки, що є кілька країн в світі, які мають такі домовленості зі США». «Вони не вважають, що це справедливо або несправедливо, а вони вважають, що Україна виграє, якщо піде на пакет домовленостей зі Сполученими Штатами Америки. Що тут економіка, компанії, що закінчиться війна, що буде ЄС. Вони вирішують всі питання блокування нашого вступу деякими країнами в ЄС. Тобто вони вважають, що багато нам пропонують», – наголосив глава України.

«Ми воюємо, ми знаходимося у своїй атмосфері, в атмосфері України, а вони живуть у своїй. І вони вважають, що вони нам пропонують дуже багато всього з багатьох причин. І причина №1 – тому що президент Трамп хоче завершити цю війну. І тому вони хочуть закінчити як можна швидше. Ми дуже вдячні США і президенту Трампу за це. Якщо ми почитаємо історії різних повоєнних країн, якщо немає великих грошей на відновлення, то буде дуже складно. Просто людям буде складно», – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський наголосив, що після завершення війни першочергове значення матиме моральний стан суспільства. За його словами, для українців важливо усвідомити, що держава вистояла. Другим ключовим аспектом, за словами президента, є фінансовий ресурс.

«Вони можуть дати достатньо грошей, допомогти їх зібрати, щоб в Україні були гроші і почалося відновлення. Це дійсно prosperity (процвітання) для країни. Є робочі місця, повернення людей, моральний стан підвищується. Це класно. Україна повністю відновила мирну незалежність. Мир є, бізнес заходить, економіка зростає, гроші інвестуються. Це позитив. Це правильно для держави, яка стільки років боролась. Це те, що вони можуть зробити. І, безумовно, вони можуть зробити так, щоб «русскіє» бачили, що 800 тис. нашої армії стоїть з такою зброєю, що деякої у нас не було навіть під час війни. Щоб завдяки усьому цьому не було нового вторгнення», – додав глава України.

Зеленський підсумував: «Вони так це бачать в Америці. І саме так ми говоримо – надійні гарантії безпеки, надійна угода, надійне відновлення. Працюємо, щоб кожен пункт був реалістичним та дійсно міг допомогти заради миру».

Зазначимо, 23 грудня глава держави зібрав журналістів провідних видань на зустріч у закритому форматі. Тема спілкування – мирна угода та яких форм вона набула після тривалих консультацій між Україною, її партнерами та Росією. «Главком» наводить пряму мову президента, який показав документ, від якого залежить завершення війни, прокоментував позиції сторін по кожному з його пунктів і відповів на питання журналістів.

До слова, Кабмін ухвалив постанову «Про деякі питання забезпечення реалізації угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення американсько-українського інвестиційного фонду».