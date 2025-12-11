Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Два лиходії, одна мета». Der Spiegel пояснив, як Трамп і Путін намагаються знищити Європу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Два лиходії, одна мета». Der Spiegel пояснив, як Трамп і Путін намагаються знищити Європу
Німецький журнал присвятив обкладинку політиці США та РФ
фото: Der Spiegel

За словами журналістів, адміністрація Трампа значною мірою переймає світогляд Кремля

Німецький щотижневий журнал Der Spiegel помістив на обкладинку нового випуску президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна. Вона підписана словами: «Два лиходії, одна мета. Як Трамп і Путін атакують Європу». Про це повідомляє «Главком».

Журналісти зазначають, що президент США зневажає Європу, укладаючи угоди з російським диктатором. Європейські лідери розуміють, що фактично залишилися без підтримки Штатів.

Обгортка нового випуску журналу Der Spiegel
Обгортка нового випуску журналу Der Spiegel
фото: Der Spiegel

Der Spiegel пише, що відтоді як Трамп оприлюднив свою нову стратегію національної безпеки, стало цілком зрозуміло, що політика США щодо України – це набагато більше, ніж просто небажання вкладати мільярди в далеку війну. Це продукт школи думки, яка не бачить нічого поганого в тому, що могутні держави нападають на сусідні країни. «Надмірний вплив більших, багатших і сильніших держав – це вічна істина міжнародних відносин», – йдеться в 33-сторінковому документі.

Однак європейці досі залежать від США, зокрема від їхньої зброї, розвідувальних служб, ядерної парасольки. Тим часом довірені особи Дональда Трампа ведуть таємні переговори з росіянами та вже домовляються про майбутню співпрацю.

Журнал зазначає, що головний переможець трансатлантичного розколу вже очевидний: Володимир Путін. Він веде переговори з Трампом на рівних, без будь-якого настирливого втручання з боку європейців. І тон нової американської стратегії безпеки звучить знайомо. Вона не тільки відкидає розширення НАТО, а й значною мірою переймає світогляд Кремля.

Нагадаємо, Білий дім прагне нав’язати Україні «мирну угоду», яку Київ та європейські столиці вважають неприйнятною, оскільки вона виглядає як відверта капітуляція перед президентом Росії Володимиром Путіним.

До слова, американський президент Дональд Трамп часто звеличує свої дипломатичні успіхи у завершенні конфліктів, проте, як зазначає видання The Guardian, ці його мирні угоди виявляються більше показовими, ніж ефективними. Їхня природа нагадує скоріше бізнесові домовленості між партнерами.

Читайте також:

Теги: путін Європа Дональд Трамп переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи почнеться війна у Венесуелі? Вікно для Трампа зачиняється
Чи почнеться війна у Венесуелі? Вікно для Трампа зачиняється Світ
15 листопада, 15:00
«Зима близько». Трамп попередив Україну про наслідки відмови від мирного плану
«Зима близько». Трамп попередив Україну про наслідки відмови від мирного плану
21 листопада, 23:15
Зеленський і Трамп остаточно узгодять мирний план під час особистої зустрічі – Reuters
Зеленський і Трамп остаточно узгодять мирний план під час особистої зустрічі – Reuters
23 листопада, 14:31
Політик стверджує, що початкова угода з 28 пунктів є «абсолютно нормальним стартом для перемовин»
«Ідеального документа не буде». Нардеп Гончаренко пояснив, чому вимагає прийняти нинішній «мирний план»
27 листопада, 09:05
Зеленський: Очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи
Українська делегація вже на шляху до Сполучених Штатів – Зеленський
29 листопада, 13:13
До Росії приїде зять Дональда Трампа Джаред Кушнер
Разом із Віткоффом до Росії прилетить зять Трампа
2 грудня, 13:47
Нікос Христодулідіс прибув до Києва поїздом вранці
Президент Кіпру прибув до Києва
4 грудня, 12:43
Символічна ціна на горілку Trump здивувала америкаців
Син Дональда Трампа анонсував повернення горілки Trump
1 грудня, 18:11
У США затримано студента-іммігранта, який готував масовий розстріл
У США затримано студента-іммігранта, який готував масовий розстріл
4 грудня, 08:46

Політика

«Два лиходії, одна мета». Der Spiegel пояснив, як Трамп і Путін намагаються знищити Європу
«Два лиходії, одна мета». Der Spiegel пояснив, як Трамп і Путін намагаються знищити Європу
Припинення вогню. Зеленський розповів, що йому пообіцяли США
Припинення вогню. Зеленський розповів, що йому пообіцяли США
Наскільки Україна може скоротити армію? Зеленський назвав цифру
Наскільки Україна може скоротити армію? Зеленський назвав цифру
«У них серйозні проблеми». Зеленський оцінив, чи готовий Путін припинити війну
«У них серйозні проблеми». Зеленський оцінив, чи готовий Путін припинити війну
Що буде з Донбасом? Зеленський розповів, навколо чого йдуть суперечки з США
Що буде з Донбасом? Зеленський розповів, навколо чого йдуть суперечки з США
Путін дав вказівку армії на тлі переговорів про завершення війни
Путін дав вказівку армії на тлі переговорів про завершення війни

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua