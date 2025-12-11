«Два лиходії, одна мета». Der Spiegel пояснив, як Трамп і Путін намагаються знищити Європу

За словами журналістів, адміністрація Трампа значною мірою переймає світогляд Кремля

Німецький щотижневий журнал Der Spiegel помістив на обкладинку нового випуску президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна. Вона підписана словами: «Два лиходії, одна мета. Як Трамп і Путін атакують Європу». Про це повідомляє «Главком».

Журналісти зазначають, що президент США зневажає Європу, укладаючи угоди з російським диктатором. Європейські лідери розуміють, що фактично залишилися без підтримки Штатів.

Обгортка нового випуску журналу Der Spiegel фото: Der Spiegel

Der Spiegel пише, що відтоді як Трамп оприлюднив свою нову стратегію національної безпеки, стало цілком зрозуміло, що політика США щодо України – це набагато більше, ніж просто небажання вкладати мільярди в далеку війну. Це продукт школи думки, яка не бачить нічого поганого в тому, що могутні держави нападають на сусідні країни. «Надмірний вплив більших, багатших і сильніших держав – це вічна істина міжнародних відносин», – йдеться в 33-сторінковому документі.

Однак європейці досі залежать від США, зокрема від їхньої зброї, розвідувальних служб, ядерної парасольки. Тим часом довірені особи Дональда Трампа ведуть таємні переговори з росіянами та вже домовляються про майбутню співпрацю.

Журнал зазначає, що головний переможець трансатлантичного розколу вже очевидний: Володимир Путін. Він веде переговори з Трампом на рівних, без будь-якого настирливого втручання з боку європейців. І тон нової американської стратегії безпеки звучить знайомо. Вона не тільки відкидає розширення НАТО, а й значною мірою переймає світогляд Кремля.

Нагадаємо, Білий дім прагне нав’язати Україні «мирну угоду», яку Київ та європейські столиці вважають неприйнятною, оскільки вона виглядає як відверта капітуляція перед президентом Росії Володимиром Путіним.

До слова, американський президент Дональд Трамп часто звеличує свої дипломатичні успіхи у завершенні конфліктів, проте, як зазначає видання The Guardian, ці його мирні угоди виявляються більше показовими, ніж ефективними. Їхня природа нагадує скоріше бізнесові домовленості між партнерами.