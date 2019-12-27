В обмінному списку Росії немає жодного з кримських політв'язнів

Рефат Чубаров Голова Меджлісу кримськотатарського народу

Рефат Чубаров

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київський апеляційний суд сьогодні розглядає апеляційні скарги колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут»

Все більше шириться інформація про те, що їх, колишніх беркутівців - Олега ЯНІШЕВСЬКОГО, Сергія ЗІНЧЕНКА та Павла АБРОСЬКІНА, які перебувають під вартою, а також Сергія ТАМТУРУ й Олександра МАРИНЧЕНКА, які залишаються під цілодобовим домашнім арештом, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року, українська влада планує передати бойовикам ОРДЛО в межах обміну полонених.

А між тим лише в останні місяці цього року Південний окружний військовий суд Росії, розташований в Ростові на Дону, засудив наступних громадян України, які проживають в тимчасово окупованому Криму: Муслім АЛІЄВ - 19 років колонії,

Енвер БЕКІРОВ - 18 років колонії,

Теймур АБДУЛЛАЄВ - 16,5 років колонії

Рустем ІСМАЇЛОВ - 13, 5 років колонії

Узеир АБДУЛЛАЄВ - 12,5 років колонії

Вадим СІРУК - 12 років колонії,

Айдер САЛЕДІНОВ - 11, 5 років колонії

Еміль ДЖЕМАДЕНОВ - 11, 5 років колонії

Рефат АЛІМОВ - 8 років колонії,

Арсен ДЖЕППАРОВ - 7 років колонії Як ви вже знаєте, жодного з них, як і інших кримських політв'язнів, позбавлених волі російськими окупантами, в обмінному списку немає.

Джерело: блог Рефата Чубарова

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