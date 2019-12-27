В обмінному списку Росії немає жодного з кримських політв'язнів
Київський апеляційний суд сьогодні розглядає апеляційні скарги колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут»
Все більше шириться інформація про те, що їх, колишніх беркутівців - Олега ЯНІШЕВСЬКОГО, Сергія ЗІНЧЕНКА та Павла АБРОСЬКІНА, які перебувають під вартою, а також Сергія ТАМТУРУ й Олександра МАРИНЧЕНКА, які залишаються під цілодобовим домашнім арештом, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року, українська влада планує передати бойовикам ОРДЛО в межах обміну полонених.
А між тим лише в останні місяці цього року Південний окружний військовий суд Росії, розташований в Ростові на Дону, засудив наступних громадян України, які проживають в тимчасово окупованому Криму:
- Муслім АЛІЄВ - 19 років колонії,
- Енвер БЕКІРОВ - 18 років колонії,
- Теймур АБДУЛЛАЄВ - 16,5 років колонії
- Рустем ІСМАЇЛОВ - 13, 5 років колонії
- Узеир АБДУЛЛАЄВ - 12,5 років колонії
- Вадим СІРУК - 12 років колонії,
- Айдер САЛЕДІНОВ - 11, 5 років колонії
- Еміль ДЖЕМАДЕНОВ - 11, 5 років колонії
- Рефат АЛІМОВ - 8 років колонії,
- Арсен ДЖЕППАРОВ - 7 років колонії
Як ви вже знаєте, жодного з них, як і інших кримських політв'язнів, позбавлених волі російськими окупантами, в обмінному списку немає.
Джерело: блог Рефата Чубарова