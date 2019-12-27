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    Думки вголос

    В обмінному списку Росії немає жодного з кримських політв'язнів

    • Рефат Чубаров

      Голова Меджлісу кримськотатарського народу

    • Розсилка
    В обмінному списку Росії немає жодного з кримських політв'язнів

    Київський апеляційний суд сьогодні розглядає апеляційні скарги колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут»

    Все більше шириться інформація про те, що їх, колишніх беркутівців - Олега ЯНІШЕВСЬКОГО, Сергія ЗІНЧЕНКА та Павла АБРОСЬКІНА, які перебувають під вартою, а також Сергія ТАМТУРУ й Олександра МАРИНЧЕНКА, які залишаються під цілодобовим домашнім арештом, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року, українська влада планує передати бойовикам ОРДЛО в межах обміну полонених.

    А між тим лише в останні місяці цього року Південний окружний військовий суд Росії, розташований в Ростові на Дону, засудив наступних громадян України, які проживають в тимчасово окупованому Криму:

    • Муслім АЛІЄВ - 19 років колонії,
    • Енвер БЕКІРОВ - 18 років колонії,
    • Теймур АБДУЛЛАЄВ - 16,5 років колонії
    • Рустем ІСМАЇЛОВ - 13, 5 років колонії
    • Узеир АБДУЛЛАЄВ - 12,5 років колонії
    • Вадим СІРУК - 12 років колонії,
    • Айдер САЛЕДІНОВ - 11, 5 років колонії
    • Еміль ДЖЕМАДЕНОВ - 11, 5 років колонії
    • Рефат АЛІМОВ - 8 років колонії,
    • Арсен ДЖЕППАРОВ - 7 років колонії

    Як ви вже знаєте, жодного з них, як і інших кримських політв'язнів, позбавлених волі російськими окупантами, в обмінному списку немає.

    Джерело: блог Рефата Чубарова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Крим кримські татари Росія політв’язні ОРДЛО обмін полоненими Беркут
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