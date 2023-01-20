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«Хочете зламати собі мозок?» Росія в Криму видає «український» журнал (фото)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
«Хочете зламати собі мозок?» Росія в Криму видає «український» журнал (фото)
фото ІМІ

Окупант робить вигляд, що піклується про українців

Двоголовий герб РФ, літери Z, георгіївські стрічки і напис «своих не бросаем», герб «ЛНР» і позначка «12+». Російські окупанти у Криму видали журнал «Крим сьогодні», на обкладинці якого зазначено, що це «перший культурно-просвітницький журнал українською мовою у російському Криму». Фото видання оприлюднив Інститут масової інформації.

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Журнал окупантів для українців Криму
фото ІМІ

На сторінках видання окупанти нагадують, що «Крим з Росією назавжди», розповідають про «шлях додому» і «легендарну кримську весну», а також з гордістю сповіщають, що з моменту окупації минуло 8 років.

На одному розвороті так звані видавці розмістили за тільки їм відомим принципом «класиків кримської весни»: Чехова і Коцюбинського, Остапа Вишню і… Сумарокова. «Нагадали», що Шевченко був «затятим гульвісою», і що у 8 сезоні «Доктора Хауса» головний герой «фіктивно одружується з українкою», щоб… «допомогти їй здобути грін-кард».

Не забули окупанти-просвітники і про «магію» українського одягу – шапку-бирку, вишиванку й вишитий пояс – на цьому «магія» закінчилася.

Святкування російської «маслєніци» автори журналу чомусь назвали «українськими традиціями» і проілюстрували звичними для росіян «блінами», які жителі РФ люблять їсти з лопати.

«Хочете зламати собі мозок? Це справжній журнал, який Росія видає в Криму. У той час, як там зрівнюються з землею найменші прояви українськості, окупант робить вигляд, що піклується про українців. Шевченко, Чехов, шаровари — саме таке коло інтересів має бути в українців з погляду росіян, еге ж? І звісно, хай не забувають, що вони в російському Криму», – так прокоментували побачене у ІМІ.

Додамо, що у реквізитах журналу вказані прізвища «творців шедевру», а також його засновник і видавець – РГО «Українська громада Криму».

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях автономної республіки Крим Росія готується до прихованої мобілізації. За інформацією Генштабу України, мешканцям Севастополя надходять виклики до військових комісаріатів.

Тим часом влада Ірану, яка підтримує війну Росії проти України і постачає РФ дрони та інше озброєння, раптом заявила, що не визнає «приєднання» до Росії тимчасово окупованих українських територій – Криму, Луганської та Донецької областей, а причиною війни вважає «провокаційні дії НАТО та деяких західних країн».

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Теги: росія окупація війна Крим

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