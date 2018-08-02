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    Думки вголос

    Українцям варто пам'ятати: мир з Росією за будь-яку ціну - це капітуляція

    • Роман Цимбалюк

      Журналіст

    • Розсилка
    Українцям варто пам'ятати: мир з Росією за будь-яку ціну - це капітуляція

    На виборах будуть торгувати «миром», і чим більше всередині України будуть спекулювати на цій темі, тим менше шансів встояти нам всім

    Мовою оригіналу

    В жизни никогда не бывает все чёрное или белое. В политике так же. Есть миллионы оттенков. Проехал сотни километров с севера Украины аж до оккупированого Крыма и пытался уловить эти нюансы настроения общества.

    Все прекрасно до момента, пока не заходит разговор о политике. Тут начинается усталость и тоска по справедливости.

    Многие люди винят в своих бедах и проблемах лично президента Украины. Это логично, на корабле за всё отвечает капитан, в с государстве - президент. В Украине никого не волнует вопрос полномочий, ведь у нас всё-таки не президентская форма правления.

    Петр Алексеевич как будто стал воплощать в себе некое вселенское зло, которое во всём виновато. За год до выборов эти эмоции во много иррациональны, смешаны со слухами, глупостью и страхами. Иногда обоснованными, но далеко не всегда.

    Завышенные ожидания, бедность, коррупция, полуреформы или вовсе их отсутсвие на фоне многолетних нашёптываний из-за поребрика и внутри привело к тому, что у многих людей в части вопроса войны и мира просто каша в голове.

    В ходе моего субъективного экспресс-опроса среди украинского обывателя часто слышал такие пассажи. Порошенко виноват:

    • в войне и зарабатывает на войне, вместо того, чтобы договориться. Причём на вопрос, с кем договорится, ответа часто нет.
    • Поссорился с Россией по указке США. На мое замечание, а как же Крым и Донбасс, и почему же россияне стреляют в украинцев, объяснения нет, но виноваты всё равно американцы.
    • Рошен, Роттердам плюс и Мальдивы в списке претензий тоже есть.

    Иногда доходит до смешного. Люди рассказывают, что в их маленьких городках начали наводить порядок и впервые за годы независимости менять бордюры и обустраивать парки. Так это же при Порошенко проведена децентрализация, отмечаю я. В ответ слышу: «этого не может быть». Людьми очень легко манипулировать, а чтобы было сложно, нужно чувство справедливости, чувство, что справедливость реальна. 

    Всем хочется высоких пенсий, но не хочется платить налоги.

    Есть запрос на мир любой ценой.

    Хочется простых решений, а их нет и не будет.

    Мир любой ценой - это капитуляция.

    На выборах будут торговать «миром», и чем больше внутри Украины будут спекулировать на этой теме, тем меньше шансов устоять нам всем.

    Мечтаю, чтобы в Украине по этому вопросу был консенсус всех политических сил.
    А чтобы утопить друг друга в Днепре, можно найти другие поводы: коррупция и дороги, дороги и коррупция.

    Но что-то мне подсказывает, что у Пётра Алексеевича шансов переизбраться во втором туре очень много. Год для нашей страны - большой срок. 

    В любом случае, нас ждёт веселый 2019 год, а после выборов ещё меньше стабильности на политическом олимпе.

    Главное, не спустить то, что осталось. Ведь на смену такому количеству голосов может прийти только тишина. Как в Донецке, Луганске или Крыму. Где все за, а те, кто против, или на подвале, или в Лабытнангах.

    Джерело: блог Романа Цимбалюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Петро Порошенко Крим Росія Донбас США вибори корупція в Україні
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