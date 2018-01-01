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    Думки вголос

    Висновок для колаборантів простий: Росія вас викине відразу ж після використання

    Це «русскій мір», дитинко. В реальності він сильно відрізняється від ТБ-картинки
    Мовою оригіналу Товарищ Бородай жалуется: Россия выдавливает со своей территории бывших «ополченцев – добровольцев», у которых украинские паспорта. За нарушение миграционного законодательства РФ. Пока их отправляют на территорию оккупированного Донбасса, в резервацию. И тут возникает несколько вопросов: стоило ли воевать за
    • Роман Цимбалюк

      Журналіст

    • Сьогодні, 16:07
    • Розсилка
    Бойовики на Донбасі
    Бойовики на Донбасі

    Це «русскій мір», дитинко. В реальності він сильно відрізняється від ТБ-картинки

    Мовою оригіналу

    Товарищ Бородай жалуется: Россия выдавливает со своей территории бывших «ополченцев – добровольцев», у которых украинские паспорта. За нарушение миграционного законодательства РФ.

    Пока их отправляют на территорию оккупированного Донбасса, в резервацию.

    И тут возникает несколько вопросов:

    • стоило ли воевать за «русский мир», который при первом случае своих «защитников» слил и предал;
    • как так получается, что воины «русского мира» не хотят жить и наслаждаться радостями этого «русского мира» на оккупированном Донбассе, они же «спасли» регион от «фашизма», попутно освободив от всех благ цивилизации.

    На самом деле, почему эти головорезы не нужны России, понятно, это только в историях про славянского мальчика эти ребята могут быть «героями», на практике они грабят и убивают, в том числе и на российской территории.

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    Например, в конце прошлого года, когда «герой Донбасса» из автомата расстрелял трех человек на Кубани, очень показателен. Кстати, по версии Бородая, он поступил «правильно и по-мужски». 

    Вывод для коллабарантов, рядовых и элитных (занимающихся политикой) прост: РФ вас сольет сразу же после использования. Это «русский мир», детка. В реальности он сильно отличается от ТВ картинки.

    Джерело: блог Романа Цимбалюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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