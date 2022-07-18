Заборона книг із Росії та Білорусі: українські видавці звернулися до Зеленського

Ухвалений Закон не обмежує видання і розповсюдження в Україні книжок з оригінальними творами російською чи будь-якою іншою мовою

Видавці закликали главу держави поставити свій підпис під законом

Українські видавці звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням нарешті підписати закон про заборону поширення видавничої продукції з Росії та Білорусі. Відповідна заява з’явилася на сторінці видавництва «Абабагаламага» у Facebook.

Зокрема видавці закликали главу держави поставити свій підпис під законом, який давно підтримали 306 народних депутатів, і ще 20 червня закон надійшов до нього на підпис.

«20 червня Закон № 2309-IX надійшов Вам на підпис. І хоча відповідно до частини третьої статті 94 Конституції України не підписаний упродовж 15 днів Закон «вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений», він досі не підписний, попри суспільну важливість і одностайну підтримку парламентом.

Пане Президенте! Ухвалений Закон дозволяє не лише перекрити ввезення видавничої продукції з Росії і Білорусі, а й припинити поширення вже ввезених із Росії книг, створити надійний заслін на шляху пропагандистської антиукраїнської літератури з будь-якої держави, а також видання і поширення творів громадян-держави агресора. При цьому останнє стосується саме громадян Російської Федерації, а не давніших творів російської літератури», – зазначається у зверненні.

Всупереч твердженням російської пропаганди, ухвалений Закон не обмежує видання і розповсюдження в Україні книжок з оригінальними творами російською чи будь-якою іншою мовою. «Закон дозволяє використати історичний шанс для постання самодостатнього українського книжкового ринку, незалежного від Москви, створити сприятливі умови для розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження.

Закликаємо Вас, шановний пане Президенте, підтримати прагнення українського суспільства, одностайне рішення Верховної Ради, рекомендацію Кабінету Міністрів і відповідно до вимог Конституції України підписати Закон України № 2309-IX», – йдеться у дописі.

Під заявою до президента свої підписи поставили сім українських видавців.

Як повідомлялося, у Верховній Раді 13 червня зареєстровано законопроєкт №7459 про заборону імпорту книжок з Росії та Білорусій припинення продажу раніше ввезених російських книг.

Тим часом Мінкульт вилучить із бібліотек російські книги.

Раніше стало відомо, що окупанти взялися за українські бібліотеки, вилучають «екстремістську» літературу.