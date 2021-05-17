ОПЗЖ – це опозиція не до влади, а до держави

ОПЗЖ фактично дублює й розвиває російські пропагандистські наративи про «травлю инакомыслия»

Сьогодні Україна знаходиться в ситуації російської військової агресії, що супроводжується окупацією Криму та окремих районів Сходу. Однак, у ці складні часи всередині країни ми маємо опозицію не до влади, а опозицію до держави, до самого факту її існування.

Лицемірство заяв керманичів фактично російського політичного представництва в України – партії ОПЗЖ – навряд чи може здивувати, особливо враховуючи, що вони виписуються за лекалам «школи» пропагандистів ім. симоньян. Але зухвалість останнього партійного звернення щодо політичної ситуації в Україні викликає особливе здивування.

Власне, фактично російська філія «Єдиної Росії» в особі ОПЗЖ ставить ультиматум і шантажує не тільки Україну, але й світ загрозою розв’язання війни в Європі шляхом активізації військових дій на сході України. Нахабно погрожує нам на нашій землі, прозоро натякаючи на російські війська, які вони розглядають як свій актив тиску на українську владу та світове співтовариство.

ОПЗЖ фактично дублює й розвиває російські пропагандистські наративи про «травлю инакомыслия», «внутренний конфликт», «притеснение русского языка» та іншу кремлівську маячню.

Саме учасники цієї «опозиції» – ті люди та політичні сили, що протягом кількох десятирічь системно та комплексно вибудовували кланово-олігархічну державу з корупційною судовою системою, із законами – правилами, виписаними під «схеми» та «відкати», з вертикаллю державного управління, налаштованою на висмоктування ресурсів з держави та «розпил» бюджетних коштів.

І сьогодні, коли Президент України Володимир Зеленський ламає усталений корупційно-олігархічний механізм, ця «опозиція» до держави активізувала всі можливі засоби і методи протидії.

Вони говорять про правила, які вони формували під себе, під свої «чорні схеми», вони закликають до правосуддя у судах, які вони корумпували. Для них справедливий суд – це суд над Василем Стусом 1980 року.

Сьогодні для наведення ладу в країні, налагодження нормального функціонування усіх гілок влади проводиться кропітка робота, і ми робимо і будемо робити її щодня.

Всі дії влади сьогодні відкриті та прозорі, ми вдячні українському народові та нашим іноземним партнерам за підтримку і будемо надалі виконувати волю громадян України, які чітко визначили своє бачення розвитку країни на останніх президентських виборах.

Джерело: блог Олексія Данілова

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