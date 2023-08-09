Путін загнав себе у пастку

«Російський дикттатор усе більше дратує навіть своїх умовних союзників»

Україна з кожним днем усе потужніше доносить світові інформацію щодо справедливості нашого опору і безальтернативності наших суверенних вимог

Путін, ухвалюючи злочинне рішення про так зване включення до складу тимчасово існуючої Росії суверенних територій України, загнав себе в пастку самознищення, заблокувавши будь-які можливості закінчення війни.

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З одного боку − непохитна умова України щодо досягнення миру полягає в безумовному і повному відновленні територіальної цілісності держави, виведення російських військ і припинення бойових дій (пункт 5 і 6 «Української формули миру» президента Володимира Зеленського).

З іншого боку − для виконання умов України кремлю необхідно внести зміни до т.зв. конституції РФ, вивести з її складу українські території, тобто визнати повну незаконність ухвалених рішень, що в свою чергу означатиме автоматичне притягнення до відповідальності Путіна та всіх причетних за цілою низкою кримінальних статей РФ.

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Ці статті передбачають покарання Путіна і його камарильї за антиконституційні рішення про анексію, незаконне включення територій, розв'язання неспровокованої війни, а за ними підуть воєнні злочини, ґрати, знайомство з камерою СІЗО ім.Навального, «русский бунт − бессмысленный и беспощадный»...

Україна з кожним днем усе потужніше доносить світові інформацію щодо справедливості нашого опору і безальтернативності наших суверенних вимог. До клубу солідарності з Україною приєднується все більше країн «Глобального Півдня» – нового, потужного світового політичного гравця

Путін, який загнав себе в ситуацію неможливості відступити від зайнятої прокрустівської позиції, все більше дратує навіть своїх умовних союзників і все більше розходитися з очікуваннями столиць від Ер-Ріяду до Сантьяго, від Лусаки до Каїра.

Кремль своїми руками створив ситуації безальтернативної необхідності знищення режиму путіна (або його заміщення) і пошуку кандидатур з якими можна вести предметний діалог.