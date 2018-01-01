Депортація Саакашвілі до Польщі: як прийшов, так і пішов

Юля уже піариться на темі політичної вендети Порошенка над Саакашвілі

10 моментів із саакашвіліади. 1. Коли ключові гравці в урядовому кварталі мають тверду політичну волю і політичне рішення, то вони затримують і депортують. Швидко. Без танців на даху і стендап-шоу з мегафонами на дахах мікроавтобусів від народних депутатів другого ешелону. 2. Чимало раз було, коли ситуаційні союзники і політичні попутчики

Михайло Саакашвілі

Юля уже піариться на темі політичної вендети Порошенка над Саакашвілі

10 моментів із саакашвіліади.

1. Коли ключові гравці в урядовому кварталі мають тверду політичну волю і політичне рішення, то вони затримують і депортують. Швидко. Без танців на даху і стендап-шоу з мегафонами на дахах мікроавтобусів від народних депутатів другого ешелону.

2. Чимало раз було, коли ситуаційні союзники і політичні попутчики Саакашвілі і «шегинів» на питання: ну, що там з проривом кордону?, робили вигляд маленьких блазнів і знизували плечима, що ніякого прориву не було. За такою логікою Держприкордонслужба просто помогла ВІП-клієнту безпроблемно дістатися до аеропорту на чартер до ЄС.

3. Шегині-2 спокусливо, але двічі в одну річку не ввійдеш. Саакашвілі може робити включення, стріми з-закордону. Фан-група в Україні: Сакварелідзе, Ліза Богуцька і Єгірка Соболєв не витягнуть на собі амплуа грузинських реформаторів і боротьбистів з баригами. Хоча, не виключено, що в екзилі Саакашвілі знайде підтримку серед наших австрійських політичних емігрантів. Гуртом легше в Порошенка плювать) 4. Юля уже піариться на темі політичної вендети Порошенка над Саакашвілі. Банальна гра на публіку, оскільки свого часу у 2008 Юля і частина БЮТ цілком нормально сприйняли агресію РФ проти Грузії. Читайте також На Олімпіаді-2018 отримано перший позитивний тест на допінг Сьогодні, 10:24

Саакашвілі попросив допомоги у Євросоюзу і Меркель Сьогодні, 07:27 5. Усім політологам/експертам типу охріменків, бондаренок і туалетних каченят бортніків пропоную прекрасну тезу про «людоненависницький режим, який цинічно видирає із рота опозиціонерів шмат сулугуні, кладе мордою в підлогу і... відправляє до Варшави». 6. За всією логікою події наметовому містечку перед ВР теж лишилось недовго. 7. Образливо, що ГПУ показала яскраве кіно про фінасування акцій Саакашвілі Курченком. Але по факту покарання за спробу держперевороту за кошти члена «сім’ї Януковича» поїздка з вітерцем до ЄС. А святе місце пустим не буває. Дивимось, хто наступний піде в ВІП-опозиціонери за кошти Курченка. 8. Образливо за ресторанно-готельний бізнес преміум-класу. Втратили такого клієнта) 9. Як прийшов, так і пішов. Саакашвілі нахабно і піаристо привели за руку в українську політику за руку. Так і вивели. Так що 1:1. 10. Заяви окремих представників АП, що хай подякує, що реформованим органам Грузії не віддали — дещо агресивні і необдумані. На жаль, твіти і ютуби, де ПОП нахвалює друга і однокурсника не горять, тому «воу-воу, полегше, товарищі»).

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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