На Олімпіаді-2018 отримано перший позитивний тест на допінг
- Сьогодні, 10:24
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У пробі 21-річного японського спортсмена знайдений заборонений препарат
Шорт-трекист олімпійської збірної Японії Кей Сайто провалив допінг-тест на Іграх-2018 у Пхьончхані.
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на USA Today.
За інформацією видання, у пробі 21-річного спортсмена був знайдений заборонений препарат, назва якого не уточнюється.
Керівництво національного олімпійського комітету Японії має намір у вівторок, 13 лютого, скликати прес-конференцію, щоб офіційно оголосити про позитивну пробу.
Шорт-трекист був запасним японської команди в естафеті на 5000 метрів. Фінал на цій дистанції відбудеться 22 лютого. А кваліфікація запланована якраз на 13 лютого.
Сайто став першим японським спортсменом в історії зимових Олімпійських ігор, який провалив допінг-тест.
11 лютого Міжнародний олімпійський комітет попередив російських атлетів про несподівані допінг-тести на Олімпіаді. На думку членів комітету, важливо, щоб спортсмени не знали, коли до них приїдуть допінг-офіцери.
Олімпійські ігри у Пхьончхані триватимуть до 25 лютого.
Наразі лідерство у медальному заліку утримує Німеччина.
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