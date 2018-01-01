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    На Олімпіаді-2018 отримано перший позитивний тест на допінг

    У пробі 21-річного японського спортсмена знайдений заборонений препарат
    Шорт-трекист олімпійської збірної Японії Кей Сайто провалив допінг-тест на Іграх-2018 у Пхьончхані. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на USA Today. За інформацією видання, у пробі 21-річного спортсмена був знайдений заборонений препарат, назва якого не уточнюється. Керівництво національного олімпійського комітету Японії має намір у вівторок,
    • Сьогодні, 10:24
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    Фото Reuters
    Фото Reuters

    У пробі 21-річного японського спортсмена знайдений заборонений препарат

    Шорт-трекист олімпійської збірної Японії Кей Сайто провалив допінг-тест на Іграх-2018 у Пхьончхані.

    Про це повідомляє УНІАН з посиланням на USA Today.

    За інформацією видання, у пробі 21-річного спортсмена був знайдений заборонений препарат, назва якого не уточнюється.

    Керівництво національного олімпійського комітету Японії має намір у вівторок, 13 лютого, скликати прес-конференцію, щоб офіційно оголосити про позитивну пробу.

    Шорт-трекист був запасним японської команди в естафеті на 5000 метрів. Фінал на цій дистанції відбудеться 22 лютого. А кваліфікація запланована якраз на 13 лютого.

    Сайто став першим японським спортсменом в історії зимових Олімпійських ігор, який провалив допінг-тест.

    11 лютого Міжнародний олімпійський комітет попередив російських атлетів про несподівані допінг-тести на Олімпіаді. На думку членів комітету, важливо, щоб спортсмени не знали, коли до них приїдуть допінг-офіцери.

    Олімпійські ігри у Пхьончхані триватимуть до 25 лютого.

    Наразі лідерство у медальному заліку утримує Німеччина.

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

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