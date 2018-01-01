Саакашвілі попросив допомоги у Євросоюзу і Меркель

Лідер «Руху нових сил» має намір повернутися в Україну

Екс-глава Одеської облдержадміністрації і лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі після видворення з України звернувся до Євросоюзу і канцлера Німеччини Ангели Меркель з проханням про допомогу. Про це повідомляє газета Bild. «В кафе у Києві на мене напали чоловіки в масках, вони викрали мене, погрожували мені і вивезли мене на



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Михайло Саакашвілі

Лідер «Руху нових сил» має намір повернутися в Україну

Екс-глава Одеської облдержадміністрації і лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі після видворення з України звернувся до Євросоюзу і канцлера Німеччини Ангели Меркель з проханням про допомогу.

Про це повідомляє газета Bild.

«В кафе у Києві на мене напали чоловіки в масках, вони викрали мене, погрожували мені і вивезли мене на приватному літаку в Польщу. За цією акцією стоїть корумпований український президент Петро Порошенко», - заявив Саакашвілі.

Саакашвілі також заявив, що має намір повернутися в Україну законним способом.

«Ми виграємо цю битву», - додав він.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали одного з учасників акціїна підтримку екс-президента Грузії та екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі біля Адміністрації президента.

12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі везуть до аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, 9 лютого з'явилась інформація про затримання лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Водночас у Службі безпеки цю інформацію спростували.

Як відомо, Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.