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    Думки вголос

    Зустріч Порошенка і Курча. Висновки

    Кілька важливих висновків після зустрічі Президента України Петра Порошенка з канцлером Австрії Себастьяном Курцем, про які не згадали фейсбучні «геополітики».
    По-перше, знята інтрига щодо приходу до влади АПС, яка обіцяла зняття санкцій. Вони більше не будуть – про це заявили їхні старші партнери по коаліції. По-друге, Австрія підтримає місію на Донбасі. Якщо місія таки буде, важливі позиції можуть мати «нейтральні країни», наприклад, Австрія. По-третє, Курц пообіцяв зарахувати
    • Сергій Таран

      Політолог

    • Сьогодні, 06:53
    • Розсилка
    Себастьян Курц та Петро Порошенко
    Себастьян Курц та Петро Порошенко

    Кілька важливих висновків після зустрічі Президента України Петра Порошенка з канцлером Австрії Себастьяном Курцем, про які не згадали фейсбучні «геополітики».

    По-перше, знята інтрига щодо приходу до влади АПС, яка обіцяла зняття санкцій. Вони більше не будуть – про це заявили їхні старші партнери по коаліції.

    По-друге, Австрія підтримає місію на Донбасі. Якщо місія таки буде, важливі позиції можуть мати «нейтральні країни», наприклад, Австрія.

    По-третє, Курц пообіцяв зарахувати Україну до країн, звідки мігранти не становлять загрози. Це важливо, бо саме Австрія ініціює в ЄС перегляд квотної міграційної політики, і нам потрібно, аби Україна при цьому не звучала у негативі...

    У нейтральній Австрії часто бувають світові лідери, діють центральні офіси організацій, столиця кишить шпигунами, олігархами і лобістами. Україна там повинна мати сильні дипломатичні позиції.

    Але зі мною не погодяться фейсбучні «геополітики», які третій день поспіль променять поросячим захватом від дурепи, яка показала дипломатам цицьки.

    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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