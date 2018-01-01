Зустріч Порошенка і Курча. Висновки

Кілька важливих висновків після зустрічі Президента України Петра Порошенка з канцлером Австрії Себастьяном Курцем, про які не згадали фейсбучні «геополітики».

По-перше, знята інтрига щодо приходу до влади АПС, яка обіцяла зняття санкцій. Вони більше не будуть – про це заявили їхні старші партнери по коаліції. По-друге, Австрія підтримає місію на Донбасі. Якщо місія таки буде, важливі позиції можуть мати «нейтральні країни», наприклад, Австрія. По-третє, Курц пообіцяв зарахувати

Себастьян Курц та Петро Порошенко

Кілька важливих висновків після зустрічі Президента України Петра Порошенка з канцлером Австрії Себастьяном Курцем, про які не згадали фейсбучні «геополітики».

По-перше, знята інтрига щодо приходу до влади АПС, яка обіцяла зняття санкцій. Вони більше не будуть – про це заявили їхні старші партнери по коаліції.

По-друге, Австрія підтримає місію на Донбасі. Якщо місія таки буде, важливі позиції можуть мати «нейтральні країни», наприклад, Австрія.

По-третє, Курц пообіцяв зарахувати Україну до країн, звідки мігранти не становлять загрози. Це важливо, бо саме Австрія ініціює в ЄС перегляд квотної міграційної політики, і нам потрібно, аби Україна при цьому не звучала у негативі...

У нейтральній Австрії часто бувають світові лідери, діють центральні офіси організацій, столиця кишить шпигунами, олігархами і лобістами. Україна там повинна мати сильні дипломатичні позиції.

Але зі мною не погодяться фейсбучні «геополітики», які третій день поспіль променять поросячим захватом від дурепи, яка показала дипломатам цицьки.

Джерело: блог Сергія Тарана

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