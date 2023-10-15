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Росіяни стикаються з рядом проблем, атакуючи Авдіївку: оцінка ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росіяни стикаються з рядом проблем, атакуючи Авдіївку: оцінка ISW
фото з відкритих джерел

Українські оборонні споруди становлять велику проблему для просування росіян навколо Авдіївки

Інформаційний простір Росії розділився на дві групи, аналізуючи ситуацію поблизу Авдіївки. Проте, за повідомленнями деяких військових блогерів можна зробити висновок, що Російська Федерація стикається зі значущими труднощами під час наступу на місто. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

13 та 14 жовтня деякі російські джерела повідомляли, що українські оборонні споруди становлять велику проблему для просування росіян навколо Авдіївки.

Також було вказано, що проблеми з медичним забезпеченням у Росії ускладнюють просування в районі Авдіївки. 12 жовтня одне з російських джерел зазначило, що в окупованих Горлівці та Донецьку поблизу Авдіївки відчутний дефіцит хірургів. Це призвело до заклику російським лікарям вирушити на фронт та допомогти лікувати поранених солдатів.

Так само 14 жовтня речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що більшість втрат росіян на авдіївському напрямку спричинені неякісною медичною допомогою та заповненістю місцевих лікарень.

Інші ж російські військові блогери продовжували хвалити російські наступальні зусилля 13 і 14 жовтня і повторювали бажаний наратив Кремля про те, що український контрнаступ закінчився.

Один російський військовий блогер попередив, що російські офіційні особи та джерела, ймовірно, занадто швидко відкинули український контрнаступ, і зазначив, що ще занадто рано визначати, чи переростуть російські атаки під Авдіївкою в організовану наступальну операцію.

Як повідомлялося, російські окупанти використовують фосфор під час ведення наступальних дій у районі Авдіївки Донецької області. 

Нагадаємо, російські загарбники вже третій день ведуть наступальні дії в районі Авдіївки у Донецькій області, бої не вщухають. Їхня мета зрозуміла – оточити місто з півдня та півночі.

До слова, в Авдіївці на Донеччині четверту добу не вщухають пекельні бої. Рашисти посилили обстріли, намагаються просуватися вперед за допомогою броньованої техніки, однак Збройні сили України тримають свої позиції.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, схоже, що Росія почала «оновлений наступ» проти українських військ в східній частині країни. 

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Теги: контрнаступ полковник наступ фронт рашисти блогер місто військові

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