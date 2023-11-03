Мешканці Червонограда вирішили, що робити з перейменуванням міста
За збереження назви проголосували 35% мешканців міста
Жителі Червоноград Львівської області висловилися проти того, щоб змінювати назву міста. Про це повідомив керівник проєктів громадянської мережі «Опора» Тарас Радь.
Голосування відбувалося в електронній формі. Висловити свою думку червоноградці могли з 25 жовтня до 2 листопада. Цією можливістю скористалися 2 823 мешканці міста. Загалом у Червоноградській громаді мешкає близько 90 тис. осіб.
«Серед 14 запропонованих варіантів назви, а також можливостей «проголосувати» за варіант «Проти перейменування (не підтримую жодну із запропонованих назв)» та «Перейменування не на часі» цілком очікувано найбільше «голосів» отримав варіант із збереженням існуючої назви – Червоноград 35% або 1 294 голосів», – написав Радь.
Друге місце з відставанням у 208 голосів посів варіант перейменування Червонограда на Кристинопіль - 30% або 1086 голосів.
Як повідомлялося, у червні цього року Нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендувала перейменувати Червоноград, Красне та ще низку населених пунктів Львівщини, назви яких стосуються радянської політики.
Раніше повідомлялося, що у червні цього року Нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендувала перейменувати Червоноград, Красне та ще низку населених пунктів Львівщини, назви яких стосуються російської імперської політики.
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