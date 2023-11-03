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Мешканці Червонограда вирішили, що робити з перейменуванням міста

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мешканці Червонограда вирішили, що робити з перейменуванням міста
Кристинопіль – таку назву колись мало місто Червоноград
фото з відкритих джерел

За збереження назви проголосували 35% мешканців міста

Жителі Червоноград Львівської області висловилися проти того, щоб змінювати назву міста. Про це повідомив керівник проєктів громадянської мережі «Опора» Тарас Радь.

Голосування відбувалося в електронній формі. Висловити свою думку червоноградці могли з 25 жовтня до 2 листопада. Цією можливістю скористалися 2 823 мешканці міста. Загалом у Червоноградській громаді мешкає близько 90 тис. осіб.

«Серед 14 запропонованих варіантів назви, а також можливостей «проголосувати» за варіант «Проти перейменування (не підтримую жодну із запропонованих назв)» та «Перейменування не на часі» цілком очікувано найбільше «голосів» отримав варіант із збереженням існуючої назви – Червоноград 35% або 1 294 голосів», – написав Радь.

Друге місце з відставанням у 208 голосів посів варіант перейменування Червонограда на Кристинопіль - 30% або 1086 голосів.

Як повідомлялося, у червні цього року Нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендувала перейменувати Червоноград, Красне та ще низку населених пунктів Львівщини, назви яких стосуються радянської політики.

Кристинопіль – таку назву колись мало місто Червоноград. Воно було засноване у 1692 року, великим коронним гетьманом Феліксом Казимиром Потоцьким. Він назвав місто на честь своєї дружини Кристини Любомирської.  Після першого поділу Речі Посполитої (1772) Кристинополь разом з «Галичиною», відійшов до «Габсбурзької монархії». У роки Другої світової війни місто перебувало під фашистською окупацією, поки в липні 1944 у Кристинопіль не увійшли радянські війська. За договором 1945 року ці землі були передані Польщі, українське населення будо примусово вивезене з містечка в рамках операції «Вісла». В 1951 – нова угода, і знову зміна влади. Кристинопіль переходить до складу УРСР, офіційно отримує статус міста та нову назву, Червоноград.

Раніше повідомлялося, що у червні цього року Нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендувала перейменувати Червоноград, Красне та ще низку населених пунктів Львівщини, назви яких стосуються російської імперської політики.

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Теги: декомунізація Львівщина місто

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