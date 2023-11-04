Масштабна повінь в Італії: щонайменше шестеро людей загинули

Екстремальні погодні умови стали наслідком шторму Кіаран

Щонайменше шестеро людей загинули, двоє вважаються зниклими безвісти внаслідок масштабної повені, яка затопила більшу частину Тоскани в Італії 3 листопада. Про це повідомляє Reuters.

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Річка Бізенціо, що протікає в Тоскані, вийшла з берегів, змивши автомобілі і змусивши місцевих жителів забиратися на дахи будинків, щоб врятуватися від повені.

Затоплені вулиці в місті Кампі-Бізенціо фото: Reuters

«Ситуація все ще дуже критична», – сказав регіональний радник з питань цивільного захисту, говорячи про місто Кампі-Бізенціо, що за 15 кілометрів від Флоренції.

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«В інших місцях вода витекла, але є бруд і спустошення, які залишилися», – додав радник.

Близько 190 людей були змушені евакуюватися, було пошкоджено майно та затоплено автомобілі. Зазначається, що близько 48 тис. людей у регіоні не мали електрики.

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Річка Бізенціо, що протікає в Тоскані, вийшла з берегів фото: Reuters

Уряд Італії оголосив надзвичайний стан і виділив перші п’ять мільйонів євро для допомоги найбільш постраждалим районам.

Губернатор Тоскани Еудженіо Джані сказав, що в регіоні ніколи не було такої кількості дощів за такий короткий проміжок часу. Він зазначив, що це була найсильніша злива за 100 років.

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Такі екстремальні погодні умови стали наслідком шторму Кіаран, що вирує в Західній Європі.

Нагадаємо, у бельгійському місті Гент через падіння гілок дерева загинув п’ятирічний хлопчик з України.