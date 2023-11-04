Масштабна повінь в Італії: щонайменше шестеро людей загинули
Екстремальні погодні умови стали наслідком шторму Кіаран
Щонайменше шестеро людей загинули, двоє вважаються зниклими безвісти внаслідок масштабної повені, яка затопила більшу частину Тоскани в Італії 3 листопада. Про це повідомляє Reuters.
Річка Бізенціо, що протікає в Тоскані, вийшла з берегів, змивши автомобілі і змусивши місцевих жителів забиратися на дахи будинків, щоб врятуватися від повені.
«Ситуація все ще дуже критична», – сказав регіональний радник з питань цивільного захисту, говорячи про місто Кампі-Бізенціо, що за 15 кілометрів від Флоренції.
«В інших місцях вода витекла, але є бруд і спустошення, які залишилися», – додав радник.
Близько 190 людей були змушені евакуюватися, було пошкоджено майно та затоплено автомобілі. Зазначається, що близько 48 тис. людей у регіоні не мали електрики.
Уряд Італії оголосив надзвичайний стан і виділив перші п’ять мільйонів євро для допомоги найбільш постраждалим районам.
Губернатор Тоскани Еудженіо Джані сказав, що в регіоні ніколи не було такої кількості дощів за такий короткий проміжок часу. Він зазначив, що це була найсильніша злива за 100 років.
Такі екстремальні погодні умови стали наслідком шторму Кіаран, що вирує в Західній Європі.
Нагадаємо, у бельгійському місті Гент через падіння гілок дерева загинув п’ятирічний хлопчик з України.
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