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Масштабна повінь в Італії: щонайменше шестеро людей загинули

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Масштабна повінь в Італії: щонайменше шестеро людей загинули
Масштабна повінь затопила більшу частину Тоскани в Італії
фото: Reuters

Екстремальні погодні умови стали наслідком шторму Кіаран

Щонайменше шестеро людей загинули, двоє вважаються зниклими безвісти внаслідок масштабної повені, яка затопила більшу частину Тоскани в Італії 3 листопада. Про це повідомляє Reuters.

Річка Бізенціо, що протікає в Тоскані, вийшла з берегів, змивши автомобілі і змусивши місцевих жителів забиратися на дахи будинків, щоб врятуватися від повені.

Затоплені вулиці в місті Кампі-Бізенціо
Затоплені вулиці в місті Кампі-Бізенціо
фото: Reuters

«Ситуація все ще дуже критична», – сказав регіональний радник з питань цивільного захисту, говорячи про місто Кампі-Бізенціо, що за 15 кілометрів від Флоренції.

«В інших місцях вода витекла, але є бруд і спустошення, які залишилися», – додав радник.

Близько 190 людей були змушені евакуюватися, було пошкоджено майно та затоплено автомобілі. Зазначається, що близько 48 тис. людей у регіоні не мали електрики.

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Річка Бізенціо, що протікає в Тоскані, вийшла з берегів
фото: Reuters

Уряд Італії оголосив надзвичайний стан і виділив перші п’ять мільйонів євро для допомоги найбільш постраждалим районам.

Губернатор Тоскани Еудженіо Джані сказав, що в регіоні ніколи не було такої кількості дощів за такий короткий проміжок часу. Він зазначив, що це була найсильніша злива за 100 років.

Такі екстремальні погодні умови стали наслідком шторму Кіаран, що вирує в Західній Європі.

Нагадаємо, у бельгійському місті Гент через падіння гілок дерева загинув п’ятирічний хлопчик з України.

Теги: Італія повінь місто надзвичайний стан

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