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    Думки вголос

    Петиція про присвоєння «Героя України» загиблим під Зайцевим бійцям

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
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    Зображення:&nbsp;varta1.com.ua - Петиція про присвоєння «Героя України» загиблим під Зайцевим бійцям
    Зображення: varta1.com.ua

    «Бачила кадри з похорону Журавля, як плакали дві маленькі дівчинки — його доньки — давайте вшануємо пам’ять їх батька»

    Друзі! Увага!

    Я написала петицію про присвоєння звання «Героїв України» (посмертно) Ярославу Журавлю, Дмитру Красногрудю та Миколі Ільіну — це три героя, які полягли внаслідок воєнного злочину РФ під Зайцево.

    Зеленський обіцяв «особистий контроль», ми його побачили. Тепер мусимо вимагати, щоби хлопці отримали нагороди.

    Учора бачила кадри з похорону Журавля, як плакали дві маленькі дівчинки — його доньки — давайте вшануємо пам’ять їх батька.

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    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    бойовики на Донбасі війна Герой України петиція
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