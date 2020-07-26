Петиція про присвоєння «Героя України» загиблим під Зайцевим бійцям
«Бачила кадри з похорону Журавля, як плакали дві маленькі дівчинки — його доньки — давайте вшануємо пам’ять їх батька»
Друзі! Увага!
Я написала петицію про присвоєння звання «Героїв України» (посмертно) Ярославу Журавлю, Дмитру Красногрудю та Миколі Ільіну — це три героя, які полягли внаслідок воєнного злочину РФ під Зайцево.
Зеленський обіцяв «особистий контроль», ми його побачили. Тепер мусимо вимагати, щоби хлопці отримали нагороди.
Учора бачила кадри з похорону Журавля, як плакали дві маленькі дівчинки — його доньки — давайте вшануємо пам’ять їх батька.
Підтримайте, поширюйте, підписуйте.
Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої