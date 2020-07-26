Петиція про присвоєння «Героя України» загиблим під Зайцевим бійцям

Зображення: varta1.com.ua

«Бачила кадри з похорону Журавля, як плакали дві маленькі дівчинки — його доньки — давайте вшануємо пам’ять їх батька»

Друзі! Увага!

Я написала петицію про присвоєння звання «Героїв України» (посмертно) Ярославу Журавлю, Дмитру Красногрудю та Миколі Ільіну — це три героя, які полягли внаслідок воєнного злочину РФ під Зайцево.

Зеленський обіцяв «особистий контроль», ми його побачили. Тепер мусимо вимагати, щоби хлопці отримали нагороди.

Учора бачила кадри з похорону Журавля, як плакали дві маленькі дівчинки — його доньки — давайте вшануємо пам’ять їх батька. Підтримайте, поширюйте, підписуйте. Читайте також: Ми усі намагаємося не думати про те, як поранений сержант лежав і чекав, коли його заберуть

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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